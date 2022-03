Sarah Jessica Parker: la que tuvo...

Su legión de fans lo esperaba como agua de mayo. Era la vuelta de Sexo en Nueva York, una de las series más míticas de los últimos años y la mejor representación de la unión entre la moda y la pequeña pantalla. Hace más de un año que se anunciaba su vuelta al formato serie después de tres pases por el cine con más sombras que luces. Pues bien, justo hace algunas semanas se emitía el último capítulo de este regreso, el final de la primera temporada de And Just Like That, porque lo que parecía que era un cierre definitivo€ resulta que se queda abierto e insinúa que hay más historias que contar para los personajes de Sexo en Nueva York.

Ha sido una de las primeras series originales de HBO Max y consiste, básicamente, en seguir a las protagonistas de Sexo en Nueva York una década después de las películas, con las mujeres explorando ahora la vida en la ciudad de Nueva York como cincuentonas casadas en lugar de solteras de 30 años. Han sido diez episodios de And Just Like That que han recuperado a Sarah Jessica Parker como Carrie, Cynthia Nixon como Miranda y Kristin Davis como Charlotte, mientras que Kim Cattrall optó por no volver como Samantha Jones.

Lo cierto es que la serie ha adquirido un tono muy diferente al de la original, sobre todo porque el primer episodio termina con la muerte del marido de Carrie. El resto de la primera temporada sigue el duelo de Carrie, la decisión de Miranda de no ser feliz en su matrimonio con Steve Brady, y el apoyo de Charlotte a sus hijos. Hay que reconocer que ahora se trata de corregir muchos de los defectos de la serie original, incluida la notable falta de diversidad de Sexo en Nueva York. El resultado es un montón de nuevos personajes que consiguen que And Just Like That no se centre solo en la vida amorosa y las amistades de Carrie, Miranda y Charlotte.

A fecha de hoy HBO Max ha revelado que And Just Like That es la serie original más popular del servicio de streaming hasta la fecha, así que todo apunta a que no van a estar dispuestos a dejarla marchar tan pronto. De hecho, Sarah Jessica Parker explicó que justo después de que terminara esta primera temporada estaba emocionada por hablar de la segunda. Así las cosas, la renovación de esta ficción es una cuestión de tiempo.

Si tenemos en cuenta que la primera temporada de And Just Like That se encargó en enero de 2021 y se estrenó en diciembre de 2021€ si HBO Max renueva la serie en febrero, pues la fecha de estreno de la segunda temporada será probablemente a finales de otoño de 2022 o en invierno de 2023. Eso siempre y cuando los calendarios del reparto de la serie no entren en conflicto.

Money, money

Lo que ha quedado claro con este regreso es que los looks de Sarah Jessica Parker siguen causando revuelo entre las espectadoras de la serie€ y entre sus bolsillos. Este reboot de Sexo en Nueva York no solo congregó semana tras semana a seguidores de la serie original, sino que les permitió después de casi veinte años volver a adentrarse en la vida de Carrie Bradshaw y, por supuesto, en su exclusivo armario de lujo. Esto ha demostrado que el furor por sus llamativos estilismos de tul, estampados o lentejuelas, sigue absolutamente intacto. De hecho, todo esto se ha recogido en un informe realizado por la plataforma de ventas LoveTheSales, que asegura que las búsquedas y ventas de moda relacionadas con el vestuario se dispararon en menos de 24 horas después de su despedida.

No solo de influencers o modelos vive la moda, y esto queda claro con el impacto de Sarah Jessica Parker en las nuevas generaciones, que perdura hasta más de dos décadas después de su ascenso al estrellato. Algunos ejemplos los tenemos en los Manolos azules que visten jóvenes royals como Olympia de Grecia o Victoria de Marichalar, o en la reedición de Fendi de su icónico bolso Baguette de lentejuelas. Y de acuerdo con los datos de LoveTheSales, parece ser una decisión acertada. Las búsquedas de bolsos con lentejuelas se duplicaron (+94%) esas últimas horas. Incluso sus posesiones más excéntricas han ganado una sorprendente popularidad: también destacaron los collares de perlas verdes (+171%) y las chaquetas de encaje (+214%).

El fastuoso vestido naranja de Alta Costura de Valentino.

El vestido más famoso

Vamos a ponernos en situación: Carrie camina sobre el Sena, a través del Pont des Arts de París, y lo hace con un vestido de Alta Costura de Valentino en un potente color naranja, con fastuoso diseño rococó de amplio faldón, corte imperio y mangas superabullonadas. El vestido es impresionante, pero el lugar no está elegido al azar, ya que es un escenario clave en escenas de la propia versión original y de la primera película. Pues bien, en cuestión de un día, las búsquedas online de vestidos Valentino se dispararon un 1.085%, así como la demanda general por vestidos largos naranjas (194%) y guantes de color rosa (273%).

Estilismos que arrasan

La estilista original de Sexo en Nueva York, Patricia Field, no está detrás del guardarropa de And Just Like That€ Según contó ella misma, "la razón principal fue un conflicto temporal" porque durante el rodaje ella se encontraba en París, trabajando en la segunda temporada de Emily en París. En esta ocasión quienes se encargan del vestuario de Carrie Bradshaw son los asistentes de Field, Molly Rogers y Danny Santiago. "Les dije que llamaran a mi muy querida amiga Molly Rogers, que también trabajaba en mi tienda en su día. Ella hizo Sexo en Nueva York conmigo, sabe lo que está haciendo", explicaba la estilista. Hace veinte años Field y sus asistentes buscaban inspiración en los clubs neoyorquinos, pero en 2021 todo es diferente: ahora la inspiración llega de Instagram. Los creadores del vestuario han recurrido a la red social para rastrear nombres y prendas con los que vestir a Carrie en su cincuentena. "Estamos en un mundo pospandemia, por lo que Carrie tiene un estilo más vintage y reciclado. Tiene un gran archivo de donde sacar". Hemos seleccionado nuestros preferidos:







Se ha hecho llamar el look de la discordia. La protagonista lleva un vestido que ni siquiera tiene etiqueta, ya que los estilistas de la serie lo compraron en una tienda de segunda mano. El caso es que cuando se filtró, este verano, varios usuarios identificaron que Carrie Bradshaw llevaba un vestido de la cadena low cost Forever 21 y se lio parda... Carrie lo combina con un capricho de temporada que puede hacer un agujero en cualquier cuenta bancaria: un bolso de la colaboración entre Gucci y Balenciaga.



Aficionada a sacar a la calle lencería o incluso ropa lencera, a sus 50 años Carrie se apunta a la tendencia de salir incluso en pijama. Eso sí, ella lo combina con sandalias de raso fucsias de Saint Laurent que han hecho las delicias de sus fans.



Fue el primer estilismo que se filtró y recupera uno de los accesorios icónicos de Carrie Bradshaw, el cinturón de tachuelas que ya llevó en la primera película. Eso sí, en ese caso lo luce con maestría sobre un vestido de Carolina Herrera, con zapatos de Manolo Blahnik y bolso de mano de Judith Leiber. Casi nada.



Al igual que ya ocurriera con la serie madre, el vestuario de esta nueva entrega vuelve a jugar con piezas recientes y tesoros de segunda mano. En la imagen, Sarah Jessica Parker luce un mono vintage de Montana con una chaqueta estampada de la colección primavera-verano 2017 de Dries Van Noten.



La escalera que aparece en la imagen será seguro la más fotografiada de Manhattan, y este estilismo es uno de los más sorprendentes de la serie. Carrie en estado puro con lehenga tradicional de la firma india Falguni Shane Peacock.

La escalera que aparece en la imagen será seguro la más fotografiada de Manhattan, y este estilismo es uno de los más sorprendentes de la serie. Carrie en estado puro con lehenga tradicional de la firma india Falguni Shane Peacock.

Otro guiño a la serie original: el broche en forma de flor de Chanel, que ya llevó en la tercera temporada. Y los zapatos más famosos de la serie: el modelo Hangisi de Manolo Blahnik que ella contribuyó a hacer célebre. El bolso de mano, verde satinado, también lo firma el diseñador de origen canario. Con todo esto los creadores del vestuario parecen querer jugar con la idea de que Carrie, tras la pandemia, rescata piezas de su nutrido armario.