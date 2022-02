Esta es Sofía Jirau, primera modelo de Victoria's Secret con síndrome de Down

Las marcas en general, y las de moda en particular, son cada vez más conscientes de la importancia de fabricar productos para todos los públicos y de promocionarlos a través de modelos que fomenten la inclusividad. De ahí que cada vez se vean más anuncios de personas sin cuerpos perfectos, de todas las razas y colores, de parejas no heterosexuales o incluso, como acaba de hacer Victoria's Secret, de una joven con síndrome de Down.





La empresa estadounidense de lencería femeninauna campaña de inclusión que se presenta este jueves, que prima la comodidad sin renunciar a la sensualidad y en la que participan 18 mujeres. La puertorriqueña, de 25 años y con síndrome de Down, lleva en el mundo de la moda desde 2019, y un año despuésY ha sido la propia Jirau la que ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales, derrochando alegría y mostrando una foto para la campaña acompañada de un emotivo texto:Por fin les puedo contar mi gran secreto€ ¡Soy la primera modelo con síndrome Down de Victoria Secret! Por dentro y por fuera no hay límites".agradeciendo a sus seguidores por la avalancha de likes y mensajes que ha recibido desde que ha trascendido la noticia y demostrando su dominio de Instagram, red en la que cuenta con, que seguro que van a seguir incrementándose viendo la naturalidad y el desparpajo que muestra la nueva estrella de Victoria's Secret.