El estilo de... Jessica Chastain

¿Quién es?

Jessica Chastain nació el 24 de marzo de 1977 en California y por sus venas corre sangre vizcaína gracias a su padre, y músico de rock Michael Monasterio, con el que no mantiene ninguna relación después de que les abandonara a ella y a su madre. Sus padres eran adolescentes cuando ella nació; de hecho, Chastain es reacia a hablar públicamente sobre su pasado familiar. Su madre se separó de Monasterio y ha dicho que ningún padre figura en su certificado de nacimiento. Con solo 9 años comenzó a practicar ballet y poco después se enroló en una compañía de teatro especializada en Shakespeare y se licenció en Arte Dramático en Nueva York. Tras varios años dedicados al teatro y sin demasiada suerte en el cine ("un par de veces me pidieron que me tiñera el pelo de rubio y me negué", confesaba), su explosión mediática llegó en 2011, año en el que estrenó simultáneamente hasta siete películas, entre ellas Take Shelter, El árbol de la vida y Criadas y señoras, un papel por el que recibió su primera nominación al Oscar como Mejor Actriz de Reparto. Desde entonces, la carrera de Chastain se ha convertido en una de las más interesantes de Hollywood, alternando proyectos grandes con filmes independientes, y es una de las más comprometidas con la igualdad de salarios en los puestos de trabajo, de hecho ha rechazado las ofertas que consideraba injustas.

¿Por qué ahora habla todo el mundo de ella?

Porque se alzó con la Concha de Plata a la Mejor interpretación protagonista en el último Festival de San Sebastián, galardón que compartió con Flora Ofelia Hofmann Lindahl. Jessica Chastain derrochó simpatía y cercanía en Donostia, donde presentó Los ojos de Tammy Faye, un largometraje de Michael Showalter protagonizado y producido por la diva estadounidense.

Vida personal

Su pareja es el italiano Gian Luca Passi De Preposulo (nacido en 1982), ejecutivo de la empresa de ropa Moncler, con quien está emparejada desde el año 2013 y con quien se casó en 2017. Un año después nació su hija Giulietta. Chastain es vegana declarada y muy reservada en las distancias cortas. En su tiempo libre procura vivir lo más alejada posible del glamour de la industria.

¿Tiene estilista?

Detrás de todos los looks hipnóticos que lució en San Sebastián se encuentra Elizabeth Stewart, una de las estilistas más famosas entre las celebrities internacionales. Chastain es fiel a esta profesional de la moda, a la que recurren también otras actrices como Elizabeth Olsen, Amanda Seyfried y Cate Blanchett. Una de las características diferenciadoras de Stewart es que no disfraza a las mujeres a las que asesora, por lo que suelen ser muy fieles a sus prescripciones.

¿Cómo es su estilo?

Es una de las actrices más femeninas y sofisticadas del panorama internacional y no suele dejar bajo el listón cada vez que aparece en una alfombra roja. Pisa sobre seguro, con estilismos correctos que no dan la nota por excentricidad, pero sí sobresalen en elegancia. Y tiene mucho avanzado gracias a su belleza natural y a su larga melena pelirroja.

¿Su mejor 'look'?

Podríamos elegir cualquiera de los que lució el pasado mes de septiembre en San Sebastián, ya que fueron todos impecables. Tal vez nos quedamos con el que llevó a su llegada al hotel María Cristina, un vestido babydoll con cuello de pedrería dorado y detalles en las mangas, firmado por Zuhair Murad (en la imagen). Además, iba subida a unos stilettos de piel metalizados de Christian Louboutin. Como única joya llevaba su anillo de prometida, un solitario que le regaló su marido.



Jessica Chastain, posando en Zinemaldia.

¿Y para el día?

En las poquísimas ocasiones en las que se deja ver, se comprueba que en su día a día utiliza prendas minimalistas, cómodas y en colores neutros, pero siempre bajo el nombre de grandes firmas como YSL o Prada. No en vano, ha sido imagen de ambas casas, protagonizando diferentes campañas.

Su prenda fetiche

Casi cualquiera en colores neutros y suaves.