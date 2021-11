Cómo vestir para parecer más delgada

La altura media de las mujeres en España es de 1,63 metros, así que no es de extrañar que seamos muchas las que suspiramos por sumar unos centímetros a nuestra estatura.

Como no siempre nos sentimos con ánimo de llevar unos tacones de infarto, hay algunos trucos a los que podemos recurrir para vernos más altas. La ropa, no hace milagros, pero nos ofrece múltiples posibilidades para estilizar, en la medida de lo posible, nuestra figura.

Aquí van algunos consejos:

1- La cintura en el punto de mira.

Llevar prendas ceñidas en la cintura, bien sean faldas, pantalones o vestidos, creará una ilusión óptica y parecerá que nuestras piernas se alargan unos centímetros. En el caso concreto de los pantalones, si utilizamos modelos que no marquen con precisión donde comienza la cadera, lograremos alargar visualmente nuestras piernas. Los pantalones de cintura alta y los pantalones de campana también nos harán parecer unos centímetros más altas. Las gabardinas y chaquetas con cinturón también estilizarán nuestra figura.

2- Rayas verticales frente a horizontales.

Las prendas de ropa, tanto superiores como inferiores, que tienen rayas verticales, proporcionan un efecto visual de continuidad que conseguirá alargar nuestra silueta. El estampado de líneas horizontales proporcionará justo el resultado contrario.

Las prendas de rayas verticales estilizan la figura. Pixabay



3- Cuestión de tamaño.

Puedes utilizar una prenda grande, pero solo una, y preferiblemente en la parte superior de tu cuerpo. Abusar de ellas solo hará que te veas más bajita. El resto de ropa que lleves debe ser entallada como contraste a la prenda ancha. También es muy importante guardar las proporciones. Utilizar la prenda holgada en la parte de tu cuerpo que quieres disimular y la más ajustada en la que quieres destacar favorecerá a tu silueta.

4- El tobillo, el escote del siglo XXI.

La moda de enseñar los tobillos es relativamente reciente. En sus inicios, alguien definió los tobillos como el escote del siglo XXI. Enseñar los tobillos hará que tus piernas parezcan más largas visualmente. Si el pantalón es más largo, usa un calzado con el que puedas enseñar el empeine, y cuanto más abierto sea el zapato, más alargarás tu estatura. Además, si utilizas un calzado de color nude conseguirás prolongar visualmente tus piernas.

5- Faldas de casi todos los tamaños.

Tanto las faldas largas como las midi o las minifaldas son una buena opción si eres bajita. Las primeras, mejor si tienen la cintura alta y marcada. En el caso de las midi, es recomendable que el largo se sitúe dos palmos por encima del tobillo. Las minis siempre son una buena opción para alargar visualmente las piernas. Debemos huir de las faldas a la altura de la rodilla puesto que acortarán nuestra figura. En general, debemos evitar las prendas con un excesivo volumen y optar por aquellas con una mayor caída y más pegadas al cuerpo.

La minifalda, una aliada para alargar la figura. Pixabay



6- La importancia del color.

Un look en el que se mezclan muchos colores no resulta atractivo. Los expertos aconsejan no combinar en un estilismo más de tres colores. Utilizar un solo color hará que tu figura se alargue porque visualmente no habrá ningún corte en el look. Elegir tonos de una misma paleta también estilizará tu figura. Si optas por un color oscuro, lograrás una mayor sensación de continuidad en la vestimenta. Los colores neutros, blancos, grises y negros, también son una buena opción. Los estampados pequeños te resultan más favorecedores que los de gran tamaño.

7- El peinado, clave.

El pelo es otro de nuestros grandes aliados para estilizar nuestra figura. Un corte estilo bob o una media melena te harán parecer más alta. Si te decantas por una melena larga solo conseguirás acortar tu figura. El pelo recogido es otra de las opciones que te hará ganar unos centímetros, aunque solo sea visualmente. Un moño alto siempre es una buena opción para lograr esos centímetros de altura con los que sueñas.

El moño eleva unos centímetros la figura. Pixabay



8- Tacones medios o bajos.

Mejor llevar poco que nada. Los zapatos o botas de tacón medio o bajo son una opción que te harán ser un poco más alta sin la incomodidad de llevar unos tacones de 10 centímetros o más.

9- Zapatos de punta.

Los zapatos de punta, ya sean de tacón o planos, hacen que automáticamente la mirada se dirija en dirección a la punta, lo que hace parecer que el cuerpo es más largo de lo que realmente es.

10- Complementos muy grandes o muy pequeños.

Los complementos son todo un mundo que puede jugar a nuestro favor. El lugar en el que los coloquemos captará la atención en detrimento de otros puntos que deseemos disimular. Los collares largos ayudarán a estilizar nuestra figura, ya que alargarán visualmente la zona del tronco. Los bolsos grandes son otra opción, puesto que con ellos conseguirás distraer la atención sobre tu baja estatura y romper con la simetría del look. Los cinturones finos también son una buena opción para alargar la silueta.