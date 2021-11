Julianna Ro: "Quiero dejarme llevar y que el destino me sorprenda"

La nueva guapa oficial, que acudirá al sexagésimo certamen de Miss International que se celebrará en Japón en 2022, ha estudiado nueve años de piano y dos de canto lírico y técnica vocal. También ha realizado diversos cursos de wedding planner, moda e ilustración. Actualmente está finalizando un máster MBA de dirección de empresas especializado en moda.

¿Julianna Ro es un nombre artístico o el suyo real?

Es mi nombre artístico. Mi nombre real es Ángela Ropero. Desde pequeñita supe que mi nombre artístico sería Julianna Ro en honor a mi padre, que falleció cuando yo tenía nueve años y era músico autodidacta. Sé que está conmigo en alguna parte, celebrando esta locura junto a mí.

¿Por qué se presentó a este certamen?

No es un secreto que no es la primera vez que lo intento. Yo ya lo daba por perdido. La pandemia detuvo la vida y los planes de todos, incluidos los míos. Eso, junto a lo que sentí cuando vi cómo Nuestra Belleza España celebraba Miss Universo España, en plena pandemia, removió en mí muchas sensaciones. Su trabajo fue impecable y me salió del corazón felicitarle. Meses después me ofrecieron volver a intentarlo y no pude evitar decir que sí. Creo en las segundas oportunidades y soy la prueba de que son posibles.

¿Qué le pasó por la cabeza cuando dijeron su nombre?

No me esperaba para nada la reacción que tuve. Soy muy llorona, y sin embargo me quedé en shock. No fui consciente de lo que estaba pasando hasta que me presentaron por primera vez como Miss Internacional Spain 2021. Me vino toda la emoción de golpe. Se puede ver perfectamente cómo lo celebro con el público, ondeando el ramo y la bandera. Una celebración por todo lo alto.

¿Cómo celebró el triunfo?

En cuanto pude vi a mis amigos y familiares. Algunos estaban allí en persona y a otros los vi por videollamada (todo a la vez). Ellos lo son todo para mí. Al día siguiente me di un buen homenaje en el desayuno con unas tortitas que llevaba toda la semana deseando probar. Por supuesto, cuando volví a casa, a mi Sevilla, lo celebré con todos, entre gritos, aplausos, lágrimas y pancartas.

Su discurso en la gala final gustó mucho, ¿fue improvisado?

Llevaba muchísimo tiempo preparando numerosos aspectos de cara al certamen, entre ellos el tema de la oratoria. He contado con unos profesores magníficos que han sabido darme las herramientas necesarias para poder proyectar mi mensaje, siendo yo misma y logrando transmitir ese mensaje desde el corazón, con las tripas. No ha sido trabajo de unas horas y eso me llena de orgullo, porque soy el ejemplo de que las cosas con trabajo y constancia llegan. No sabía qué me iba a encontrar esa noche y tampoco sabía si nos harían preguntas o sería un minuto de oro, así que, como buena perfeccionista, me preparé para todo.

¿Cuál cree que ha sido la diferencia respecto a sus compañeras para ganar?

No me gusta compararme con nadie. No es sano compararse con nadie en ningún ámbito, ya sea el trabajo, la vida o el certamen. Hace tiempo aprendí que solo progresas si te centras en trabajar en ti mismo, buscando la mejor versión que puedas dar y darte. Y eso hice. Me centré en mí e intenté que todo mi trabajo e ilusión pudiera verlo el jurado.

¿Hubo rivalidades entre las candidatas?

Para nada. Fueron muy pocos días en un enclave maravilloso y nos sentíamos afortunadas, como si estuviéramos de vacaciones, conociendo a personas únicas y maravillosas.

¿Con qué candidatas tuvo más feeling?

Parte de mi corazoncito se queda en Galicia. Mi galleguiña, Laura Boado, es mucha galleguiña. Es dulce, natural y buena de corazón. Tuvimos feeling incluso antes de conocernos en persona. Ya hablábamos por redes sociales y sabíamos que nuestra amistad sería muy especial. Este mes viene a visitarme a Sevilla y luego me toca a mí visitarla a ella. Es una mujer trabajadora y empoderada.

¿Con qué experiencia se queda del certamen?

Es inevitable no pensar en el momento de la coronación. Llevas tanto tiempo trabajando que cuando te premian ese esfuerzo la sensación es increíble. Por supuesto, no puedo olvidar cuando le pedí a mi amigo que me pasara la bandera de Andalucía para ondearla con fuerza y orgullo. No era capaz de mantener en pie la corona, el ramo y la bandera. Recordaré siempre el tener a mis amigos llorando de felicidad junto a mí, sujetando los móviles porque en diferentes videollamadas estaban mi madre, mi pareja y mi mejor amiga. Todos juntos.

¿Abruma ser considerada la mujer más guapa de España?

Si te soy sincera, aún no soy consciente. La belleza es tan subjetiva e implica tantas cosas... Solo pienso en demostrar mi valía a todos los que ya creían en mí y a los que me están conociendo ahora. Cada palabra que dije en mi discurso la decía de corazón, y pienso cumplirlas.

¿Qué destacaría de su físico y de su personalidad?

De mi físico me decanto por los ojos. Me considero una persona muy transparente a la que todo se le nota enseguida. Lo digo todo con los ojos. En cuanto a mi personalidad, destaco la naturalidad. Soy una persona sencilla a la que le gusta socializar y conocer. Muchísima gente que me está felicitando me recalca esa naturalidad, y es algo que agradezco.

¿Qué le espera ahora como Miss International Spain?

De momento, darme cuenta de todo lo que viene, prepararme para ello y disfrutar. Espero de corazón que vengan mucho trabajo, muchas experiencias y gente bonita por el camino. Tengo proyectos en mente que ya estoy pensando cuándo y cómo empezar. Este es el principio de un largo camino.

Más adelante representará a España en un certamen internacional que se celebrará en Japón, ¿cómo se va a preparar?

Quiero hacerlo tal y como lo hice para el nacional, con la misma filosofía, calma e ilusión. Soy muy perfeccionista. Sé que muchas veces me exigiré demasiado, pero me recordaré lo que valgo y por qué he llegado hasta aquí. Pienso compartir con todos los periodistas mi formación a lo largo del año por redes, porque ya os siento como parte de la familia.

¿Cuál es su definición de miss?

Una miss al fin y al cabo es la representante de un conjunto de personas que tiene el poder de lograr grandes cosas gracias a la plataforma en la que trabaja, en mi caso Miss Internacional Spain. Sea miss o míster, tiene que ser una persona con valores, saber estar, carisma y ganas de comerse el mundo. Todo esto le hace ser una persona bella, y eso se refleja en el exterior.

¿Está preparada para la fama?

¿Eso qué es? (risas). Preparada para la fama no sé, pero estoy preparada para trabajar duro, llegar lejos y que se valore mi esfuerzo y valía. Si con todo eso llega la fama, bienvenida sea.

¿Los sueños se cumplen?

Se cumplen, pero no llegan solos. Los sueños no son regalos, son el resultado de tu sacrificio, esfuerzo y constancia. Y creedme, cuanto más os esforcéis, mayor será la recompensa.

Ha estudiado nueve años de piano en el conservatorio y dos años de canto lírico y técnica de canto, ¿le gustaría compaginar el mundo de la moda con el de la música?

Ya llevo un tiempo haciéndolo. Según la temporada me dedico más a una cosa u a otra. Sin embargo, no me cierro a nada. Es muy bonito dejarse llevar sin saber qué te depara el futuro. Solo quiero dedicarme a lo que me haga feliz. Y no descarto intentar trabajar en televisión, me hace especial ilusión.

También ha estudiado la carrera de Traducción e Interpretación, ¿se le dan bien los idiomas?

Amo los idiomas, y la música es, a mi parecer, otro idioma más. Sobre todo tengo devoción por el inglés. Admiro a las personas bilingües. También hablo francés y llevo meses aprendiendo japonés. Saber idiomas te da la posibilidad de comunicarte con mucha más gente, conocer nuevas culturas y lugares. Eso te abre la mente y ves el mundo desde otra perspectiva.

¿Le apoya su familia en todas sus decisiones?

Por supuesto. Siempre he sido libre de tomar las decisiones de mi vida. Están todos emocionados con lo acontecido y, al igual que yo, no dan crédito a lo que está pasando en tan poco tiempo.

¿Y su pareja?

Aún más. Es puro orgullo y emoción. Es mi apoyo para todo. Me considero muy afortunada.

¿Le interesa el mundo del teatro y el cine?

Los que me conocen en el ámbito profesional siempre me han dicho que debería probar, que se me daría muy bien, aunque es cierto que me impone y me da muchísimo respeto, pero como dije antes, no quiero cerrar ninguna puerta. Quiero dejarme llevar y que el destino me sorprenda.

¿Cree que la belleza y un buen cuerpo ayudan a conseguir objetivos en la vida?

Depende del objetivo y de lo que sea para cada uno la belleza y un buen cuerpo. Si trabajas en moda es algo que está muy presente, pero si te postulas para otro tipo de trabajo quizá no sea importante ni relevante.

¿Posaría desnuda para una revista?

¿Qué revista?, ¿qué es un desnudo para ti? (risas). Creo que hay desnudos artísticos hermosos en revistas de moda de prestigio. No sé si alguna vez me llegará una propuesta así, pero si pasase, tendría que estudiar bien qué es lo que se me propone. De momento, ni se me ha pasado por la cabeza.

¿Sigue algún tratamiento de belleza?, ¿va al gimnasio?

Cuido mucho mi piel y entreno casi a diario. Hacer deporte se ha vuelto esencial en mi vida, y ya no por el físico, sino por cómo me ayuda mentalmente. Es una vía de escape que te relaja y te hace ver las cosas de otra manera.

¿Cuándo fue consciente de que era guapa?

Si cuenta desde que mi madre y mi familia me decían desde bien pequeñita qué guapa es mi niña entonces la respuesta es desde toda la vida. Fuera bromas. Podré ser más o menos guapa según para quien, pero no ha sido algo que haya regido mi vida. Lógicamente, por mi trabajo cuido mi físico, pero no me gusta poner el centro de atención ni obsesionarme en mi belleza. Yo veo belleza en todas partes.

¿Algún familiar que se dedique al mundo de la moda?

Qué va. Soy la primera que se estrenó en este mundo. Es complicado, pero a la vez tiene cosas maravillosas.

La joven sevillana no descarta probar suerte en televisión. PERSONAL

Lugar de nacimiento: Sevilla.

Edad: 27 años.

Estado civil: Soltera.

Signo zodiacal: Aries.

Altura: 1,77 metros.

Peso: 55 kg.

Medidas: 86-61-94.

Color de cabello: Castaño.

Color de ojos: Verdes.

Deportes que practica: Entrenamiento funcional.

Formación: Graduada en Traducción e Interpretación, también ha cursado estudios de piano, canto lírico, técnica vocal, wedding planner, moda e ilustración. Actualmente está finalizando un máster MBA de dirección de empresas especializado en moda.

Carrera profesional: Aparte de trabajar como modelo, también ha ejercido como traductora voluntaria para Unicef, community manager y cantante.

EN CORTO

Una virtud: "La naturalidad".

Un defecto: "El perfeccionismo".

Un vicio: "La comida".

Una afición: "La música".

Qué valora de la gente: "La sinceridad".

Un libro: "El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry".

Una película: "Love Actually, de Richard Curtis".

Una comida: "La tortilla de patatas".

Una bebida: "El agua".

Un lugar para vivir: "Sevilla".