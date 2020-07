El momento de la moda baño

Ya ha llegado el calor, ¡al fin! El sol, el buen tiempo, el veranito€ y la moda baño cargada de bikinis, trikinis y los clásicos bañadores enteros. Los hay para todos los gustos y colores. Y es que la moda baño 2020 apuesta por cómodos tejidos que se ajustan a la perfección a cada silueta. Esta temporada viene cargada de color, destacando los tonos rosas, verdes y naranjas, además de los estampados florales que no fallan casi ningún año y que tanto favorecen a la piel cuando luce morena tras tomar el sol. Por suerte para todas, hace ya años que en cuestión de moda baño las tendencias se convirtieron en un abanico de posibilidades de lo más diverso y lleno de estilos diferentes.

Hoy la tendencia es universal: ya no hay un solo estilo para escoger y han quedado atrás aquellos años en los que lo más sencillo del mundo era coincidir en una piscina o en una playa con otra persona que luciera el mismo color, el mismo look.... ¡o incluso el mismo modelo! Y, claro, todo era quererte morir.

Hoy se puede encontrar una variedad extensa de estilos de bikinis y trajes de baño de una sola pieza. Desde bikinis clásicos, bandeau (tops), deportivos, retros, románticos, sexys, hasta trajes de baño enteros en las mismas variedades, sexys, románticos, clásicos, deportivos, etc. para todo tipo de figuras. Sin embargo, dentro de esta amalgama de tendencias en las que siempre es fácil encontrar una que siente bien, todos los años se puede destacar alguna tendencia en especial. En este 2020 mucho ojo a los bikinis deportivos, con cortes amplios, con volantes o aquellos que destacan los hombros. También es muy evidente la tendencia de los trajes de una sola pieza minimalista, súper básicos y súper favorecedores.

Una pieza, solo una

Los bañadores regresaron ya hace algunos veranos, y este año llegan todavía con más fuerza. Tras su irrupción hace unas temporadas, los modelos de una sola pieza han llegado para quedarse, convirtiéndose en una de las tendencias clave en la moda de baño 2020. Con fruncido, con volantes, deportivos, con aberturas laterales... Las grandes marcas han decidido apostar de lleno por los bañadores para que sus clientas puedan encontrar el que mejor se adapte a ellas.

Nos vamos al trópico

Bikini de Ola Olita.

Los aires tropicales lo inundarán todo este verano, ya que son otra de las tendencias de baño para 2020. La alegría llega de la mano de los colores vivos, las flores, las frutas y las hojas de palmera. Los bikinis estampados y coloridos te transportarán el mismo Caribe en un momento del año en el que las temperaturas por aquí se asemejan un poco (un poco tan solo) a las de aquella tierra. Los alegres florales son un estampado clásico en los trajes de baño y este año no iba a ser menos. Resultan ideales para ilustrar la alegría del verano y proporcionan una forma muy natural de mostrar el color.

Los escotes, protagonistas

Los escotes se convierten en los reyes de la moda baño. Y eso es una verdadera obra de ingeniería, ya que los escotes profundos han de ser, además, cómodos, y no descolocarse, pero dejar a la vez a quien los luce una libertad de movimientos propia de los bañadores. Este va a ser el verano de los escotes de infarto, pero sin perder ni la elegancia ni la sensualidad.

Sí, vuelve el 'tie-dye'

Un diseño de Etam.

El tie-dye ha sido el protagonista de un regreso lento, anunciado y constante en las pasarelas, por lo que no sorprende verlo en bikinis y bañadores este año. Este estilo de estampado está muy asociado con el movimiento hippie, por lo que parece que en este 2020 encaja con las actitudes y las orientaciones cada vez más eco y sostenibles en el mundo de la moda. El estampado tie- dye, el más icónico de los años 70, disfruta de un estado de salud envidiable. Diferentes marcas han incluido en sus colecciones de verano prendas y complementos con este print, del que muy pocos saben que sus orígenes están unidos al LSD.

Apuesta por lo étnico

Atención al estilo étnico, porque también pegará fuerte este verano. Los flecos, los abalorios, los estampados más originales y los tonos más vivos serán una de las tendencias de baño que más se verán en las playas y piscinas. Hablamos de bikinis con bordados, con espejos, abalorios y con prints étnicos de colores. Los modelos con estampados animales son perfectos para las que buscan un bikini sexy y a la moda.

Quédate a cuadros

Tanto los cuadros vichy como la pata de gallo son la sorpresa de este verano. Acostumbrados a verlos en ropa de calle, se cuelan en bañadores y bikinis adaptándose a la perfección a los aires retro y a las braguitas de tiro alto que tanto se llevan. Los cuadros vichy mandan en blanco y negro, pero también en otros colores.

El estampado pata de gallo promete inundar igualmente playas y piscinas este 2020. Es una tendencia rescatada de los años 50 y que ya lucieron en su día personajes como Coco Chanel o Audrey Hepburn en ropa de calle, y que vuelve con fuerza ahora a la moda de baño. Originalmente, el estampado de pata de gallo consistía en mezclar en un tejido varios colores para hacer cuadros rotos o formas abstractas de cuatro puntas. Se teje tradicionalmente en lana y en blanco y negro, pero hoy las cosas han cambiado mucho, como lo dejan claro los bañadores y bikinis de este verano.

Ropa de playa y accesorios

Vestido playero de H&M.

La moda baño no consiste solo bikinis y bañadores... ¡ni mucho menos! La ropa de playa o piscina para rematar los looks más veraniegos es esencial. Y al igual que hemos hablado de la enorme variedad de estilos en bikinis y bañadores, en esta cuestión ocurre lo mismo: hay para todos los gustos, incluidos vestidos, camisolas, monos, camisetas€ Los vestidos son de tejidos ligeros y con estampados de moda, tanto largos como cortos. Hay muchos vestidos estilo años setenta y otros modelos con bordados y detalles únicos. Los monos también se hacen sitio en los armarios de playa más estilosos, con creaciones de estilo marinero o con imprimaciones florales. No hay que olvidarse de los pantalones y shorts con estampados alegres y en tejidos como el lino o el algodón. Por último, tampoco conviene ignorar a los accesorios como los bolsos/neceser para llevar todo lo que se necesita en la playa, al igual que bolsas playeras, toallas, sombreros€

Un año más, croché

El croché se convirtió allá por el año 2016 en uno de los tejidos predilectos y desde entonces ha llegado a la moda baño para quedarse. Una de las grandes virtudes del croché es su flexibilidad, que admite distintos tipos de nudos, torsiones y remates, lo que aumenta exponencialmente su capacidad de adaptación a casi cualquier estilo. Para quienes anden un poco perdidos, conviene explicar que el croché es una técnica para tejer labores con hilo o lana, en la que se utiliza una aguja corta y específica, el ganchillo, de metal, plástico o madera. Esta labor, similar al tricotado, consiste en pasar un anillo de hilo por encima de otro, aunque a diferencia de éste, se trabaja solamente con uno de los anillos cada vez.