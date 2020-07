El estilo de... Javier Bardem

¿Quién es él?

Se llama Javier Ángel Encinas Bardem y nació el 1 de marzo de 1969 en Las Palmas Gran Canaria, en el seno de una familia muy ligada al cine. De hecho, tanto su madre, Pilar, como su hermano Carlos, son actores, y sus abuelos Rafael Bardem y Matilde Muñoz también lo eran. Su padre era economista, falleció en 1995 y el actor le dedicó el Goya por Boca a boca. Tuvo su primer papel con tan solo cuatro años en la serie de televisión El pícaro, protagonizada por Fernando Fernán Gómez. Su madre formaba parte del reparto, lo llevó al rodaje y hacía falta un niño. Allá estaba él.

¿Cómo es su estilo?

Su estilo ha sido clasificado por los profesionales como clásico-mediterráneo, aunque no nos queda muy claro a qué se refieren. El caso es que con sus looks siempre transmite un aire moderno, cosmopolita y, sobre todo, desenfadado. Vamos, que parece que no le da mucha importancia a sus elecciones estéticas. Según ha declarado él mismo, su cuidado personal se limita a bañarse y cepillarse los dientes, pero no se lo cree ni él.

¿Por qué habla todo el mundo de él?

Se habla de Javier Bardem tanto por su vida personal (para su disgusto) como profesional. Es el único actor español que ha ganado un Oscar: lo logró por No es país para viejos, y dedicó el premio a su madre, a sus abuelos, a los "cómicos" españoles, y dio las gracias a sus directores, los hermanos Coen, por ponerle "el peor corte de pelo de la historia del cine". No le faltaba razón.

Para las alfombras rojas€

Con cerca de 40 años en el mundo de la interpretación son muchas las alfombras rojas que le ha tocado pisar, y prefiere apostar en esas ocasiones por el clásico traje negro o azul marino con camisa blanca, o en otros casos por trajes de color gris plata con camisa negra.

Vida personal

En 2007 comenzó una relación con Penélope Cruz. Aunque ya habían coincidido en otras películas (se conocieron en el rodaje de Jamón, jamón a las órdenes de Bigas Luna en 1992), la película Vicky Cristina Barcelona fue testigo del inicio de un amor que se ha ido consolidando con el paso de los años. De hecho, forman una de las parejas más sólidas de Hollywood. A principios de julio de 2010 la pareja se casó en secreto en las Bahamas. Unos meses después llegó Leo, su primer hijo, que nació en Los Ángeles, y en el 2013 repetían experiencia con el nacimiento de Luna, en Madrid.

¿Su mejor 'look'?

En 2019 el actor entregó uno de los premios más importantes de la noche de los premios Oscar. Para estar a la altura de su importante aparición se decantó por un esmoquin negro con brocados obra de Ermenegildo Zegna (en la imagen). Sobrio y clásico, pero con un toque muy personal.

¿Y para el día?

En su empeño por huir de una imagen seria, prefiere mantener su aspecto natural y evitar los trajes, y además se le puede ver a menudo sin afeitar. Es muy fan de las chaquetas estilo militar y, de acuerdo con su carácter reivindicativo, de las camisetas con eslóganes políticos.

¿Tiene estilista?

No, o al menos, no que se sepa.