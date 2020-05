Sara Baceiredo: "Las redes sociales ayudan a sacar un proyecto adelante"

El mundo de las redes sociales está en continua evolución y son muchos los jóvenes que sueñan son ser influencers, lograr una comunidad de seguidores fieles y convertir su hobby en su trabajo. La gasteiztarra Sara Baceiredo ya lo ha logrado, y a sus 21 años no solo ha conseguido hacerse un hueco en este mercado –lleva en Instagram cinco años y cuenta con cerca de 340.000 seguidores–, sino también desarrollar su propia empresa. Su proyecto nació en noviembre del año pasado, se llama It's Lava y en él comercializa bolsos y accesorios.



¿Cómo comenzó en el mundo de las redes sociales?

Empecé escribiendo un blog de moda y viajes en 2015 contando un viaje que hice con la familia por la costa oeste de EEUU y parte de la Ruta 66. La idea surgió porque era un viaje que tenía muchas ganas de hacer y quería compartirlo con la familia y los amigos. Cada día por la noche escribía un post, como un pequeño diario con fotos, comentarios, opiniones... y tengo que reconocer que lo hacía como si me estuviese leyendo medio mundo y seguramente lo leerían mi tía, mi abuela, y poco más.



Las redes sociales han cambiado muchísimo desde entonces. ¿Cómo ha vivido esta evolución?

Empecé con el blog porque estaba pensado para un público más segmentado, que se interesaba por temas concretos, pero enseguida me pasé a Youtube porque siempre me ha gustado grabar y editar vídeos. Es algo en lo que no me importa invertir tiempo, porque me encanta. Youtube vivió un boom muy fuerte en aquella época pero después no sé si es que la gente se hizo más vaga o se cansó, pero muchos se pasaron a Instagram, que es una red en la que en un minuto puedes ver veinte fotos tranquilamente.



Las tendencias ahora parece que van por ahí: consumir mucha información sin apenas profundizar en nada.

Sí, de hecho ahora lo que más en auge está es Tik Tok, una aplicación en la que se cuelgan vídeos de no más de 10 o 15 segundos. Yo esta todavía no la he probado. De momento combino Instagram y Youtube, porque la primera me permite mostrar mi lado más creativo mientras que la segunda me sirve para contar más cosas sobre mí y llegar a más público. En términos de marketing, un canal de Youtube te ayuda a tener enganche con la gente y te convierte en algo así como una amiga, más que en un referente.



Por cierto, ¿qué influencers eran sus referentes cuando empezó?

Cuando empecé seguía a Dulceida por su naturalidad. A día de hoy no me identifico mucho con ella, a nivel de estilo y contenido no me inspira, pero es una chica que empezó de cero, fue de las primeras en apostar por las redes sociales y hay que reconocer que se lo ha currado ella sola y ha logrado convertirse en una de las más importantes.





Sobre todo que estén muy seguros, porque me han llegado a escribir personas diciendo que quieren emprender y a ver si les podía dar alguna idea. Hay que empezar por tener una inquietud, algo que te apasiona y te mueva, porque el mundo del emprendimiento es muy bonito cuando va bien, pero es un infierno cuando no, porque todo recae en ti. Mi consejo es pensarlo bien. Muchos sueñan con ese momento en que la empresa funciona, tienes ventas, hablan de ti... pero también hay otra realidad muy dura y que no es tan cómoda. También creo que desarrollar un proyecto en equipo es más llevadero. Yo empecé sola, pero ahora estamos tres personas trabajando y eso permite compartir cada momento, tomar decisiones teniendo en cuenta diferentes puntos de vista... Por último, que no falten ilusión y paciencia, que son muy necesarias para sacar un proyecto adelante.Tenía una lucha interna porque el mundo de la moda me apasiona, pero a la vez está muy saturado y no es nada ético desde el punto de vista socioambiental. Entonces quise centrarme en aquellos productos más especiales, que tienen una vida larga y se pueden usar durante años. Me empecé a obsesionar con el armario cápsula y con los productos todoterreno y ahí, en mi opinión, los bolsos son importantes. Creo que son un complemento en el que se suele invertir y se cuida con mimo.Queremos que It's Lava responda a ese tipo de moda responsable, queremos hacer productos atemporales, versátiles, e intentar así educar a la gente a consumir con cabeza. La moda sostenible ahora mismo es un topicazo, y en uno o dos años no va a ser un valor añadido para las marcas sino que va a ser algo que haya que cumplir sí o sí.Sin duda, y quiero que la gente, cuando compre un bolso, sea consciente de la cantidad de horas de trabajo que hay detrás para que valore aún más su compra. Quiero que todas esas horas que conlleva encargarse del diseño del producto, de ejecutar el proyecto y liderar el equipo se vea recompensado.Nosotras queremos luchar contra el fast fashion, pero también es cierto que son las grandes multinacionales las que cazan las tendencias y las versionan para que sean más económicas. Pero si algo me llama la atención es que el precio que tú estás pagando al taller es el mismo que ponen las grandes multinacionales como pueden ser Mango, Zara o Parfois de venta al público. Es decir, no entiendo cómo algo que a mi me cuesta 20 euros producirlo, en tienda cuesta también 20 euros. Aun así, pienso que cada vez se valora más a las marcas locales y de hecho durante esta cuarentena mucha gente se ha volcado apoyando a los pequeños negocios. Se está viendo un cambio en la forma de consumir y es de agradecer.Llevaba casi dos años trabajando en el proyecto, haciendo estudios de mercado, buscando proveedores, empresas de packaging, plataformas para la página web, empresas de mensajería... y finalmente el 16 noviembre de 2019 lancé la marca sin tener branding, es decir, no tenía ni logo, ni los colores identificativos, ni una tipografía especial. Pero me urgía sacarla con cierto tiempo antes de Navidad para tener margen de maniobra. Ahora ya tenemos medio planteadas todas estas cuestiones relacionadas con la identidad de la marca, aunque sigue habiendo cosas pendientes.Además de la colección permanente, en verano queremos apostar por el color, las texturas, los estampados... pero sin renunciar a esa línea versátil y fácil de combinar que queremos siempre para los productos de la marca.Sí. El resto del equipo vive allí, por lo que todo es más fácil, incluso los desplazamientos hasta Alicante, donde está la fábrica con la que trabajamos.Es evidente que las redes sociales ayudan a sacarlo adelante, y ahora mismo son uno de los principales canales de marketing. Yo ya no puedo hacer más publicidad de la que he hecho, quienes me siguen ya saben que It's Lava es Sara Baceiredo, no hace falta que lo repita una y otra vez porque creo que al público tampoco hay que saturarlo.Creo que el crecimiento fue paulatino. Cuando empecé mis seguidores eran mi familia, amigas de mi madre y de mis tías, mis amigas, amigas de mis amigas... y poco más. Una de las claves está en que cuando empecé Youtube estaba en auge en consumo, pero no en creación de contenido, y fue un buen momento porque no había mucha oferta de creadores, aunque sí mucha demanda. Ahora ya no se consume tanto, pero en 2016 y 2017 era la plataforma que más se usaba.Eso es, yo era muy constante, cada domingo me encargaba de que a las 12.00 estuviera un nuevo vídeo publicado. Es como si sigues una serie y sabes que tal día a tal hora hay un nuevo capítulo; al final te enganchas. Y así, durante meses y meses fui llegando a la gente.Como te decía, las redes sociales son uno de los canales de marketing más demandados y te conviertes en una figura pública como tantas otras, ya sea un futbolista o un actor. Con las marcas hay que trabajar de manera legal y a mí me tocó hacerme autónoma nada más cumplir los 18, y desde entonces hasta ahora.Ahora estoy muy centrada en la marca, es lo que me motiva, y me gustaría verla más desarrollada. Quizá crecer a nivel nacional, y poco a poco ser un referente en el mundo de los accesorios. Además, yo soy muy fan del estilo nórdico, y también me gustaría centrarme en países como Dinamarca o Suecia.Uno de los bolsos de It's Lava.

PERSONAL

Fecha de nacimiento: Vitoria, 13 de diciembre 1998 (21 años). El pasado mes de enero se mudó a Madrid por temas de trabajo.

Formación: Estudia cuarto de Empresariales y aunque reconoce que no está muy convencida con su elección de la carrera, sí que le ha servido para dar los primeros pasos como joven emprendedora.

Trayectoria: El pasado mes de noviembre sacó a la luz It's Lava, una marca de bolsos que desde el primer momento ha estado muy respaldada por sus redes sociales. Según reconoce, sacar adelante este proyecto se está convirtiendo en su mejor máster, porque cada día le obliga a aprender algo nuevo.

Redes sociales: Se inició en ellas hace aproximadamente cinco años y cuenta con cerca de 340.000 seguidores en Instagram. Youtube es otra de las plataformas que más emplea para desarrollar contenidos propios.