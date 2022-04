Un ladrón decide dejar de robar y compensar a sus víctimas al ganar la lotería

Marcelo Paredes, un ladrón argentino conocido en la jerga delictiva como Rambito, ha decidido dejar de robar. Y no sólo eso, se ha comprometido a compensar a sus víctimas con más dinero del que les quitó. "Muchachos, no robo más", les dijo a los policías tras presentarse voluntariamente en la comisaría de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Los agentes, que lo conocían más que de sobra, no se lo podían creer.

Rambito, de 37 años, llevaba robando desde que era adolescente y tenía cuatro causas abiertas por delitos menores como hurtos y encubrimientos, además de haber acumulado siete condenas y cinco declaraciones de reincidencia. Eso sí, nunca utilizando la violencia ni usando armas. Principalmente robaba a turistas y dentro de casas, pero ya no tendrá que delinquir más porque le ha tocado la lotería.

Tras quince años jugando al Quini 6, una lotería argentina, y apostando siempre a la misma combinación (31-09-21-17-03-12), finalmente ha ha tenido suerte y se ha embolsado 94 millones de pesos (unos 760.000 euros). Y tras enterarse de su fortuna, ha buscado a dos de sus víctimas y les ha ofrecido una cantidad económica que dobla la que les robó, mostrando un arrepentimientoo sincero que ha hecho que la historia se viralice en las redes sociales.