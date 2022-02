A la venta un pueblo, con su iglesia incluida, a 25 minutos de Pamplona

La pandemia, y el confinamiento que provocó, llevó a muchas personas a decidir cambiar su piso en la ciudad por una casa en un pueblo. O al menos a planteárselo. Al estilo de la serie El Pueblo, de Telecinco. Si es un pensamiento que ronda aún tu cabeza y tienes ahorrada la nada despreciable cifra de 1,6 millones de euros (o una herencia en ciernes) puedes no sólo comprarte la casa en el pueblo, sino el pueblo entero, con su iglesia incluida. Se vende en Idealista.

Y no es un pueblo perdido en el medio de la nada, sino que está a sólo 25 minutos de Pamplona y a un paso del Camino de Santiago, en el valle de Esteribar. Se llama Zai. No sonaría del todo mal si no fuera por el pequeño detalle de que está en ruinas. Y es que sus últimos habitantes, seis, abandonaron el pueblo (o murieron) en la década de los 70. Nunca fue un enclave muy habitado, pero hay constancia de su existencia desde el siglo XIII, y tocó techo a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando llegó a concentrar en sus casas a más de 30 personas.

Zai está pasado Larrasoaña, entre Setoain y Errea, y si lo compras te estarás llevando 300 hectáreas de terreno de una finca rústica con bosques y prados y 2.600 m?2; construidos, que incluyen dos grandes edificios de gran calidad arquitectónica, otros dos más pequeños destinados a servicios (corrales, almacenes, etc) y una iglesia que perteneció a la Colegiata de Roncesvalles, además de un pozo y un manantial.

A día de hoy nadie vive allí (no está en condiciones de ser habitado) y es una finca para usos agroganaderos, así como un coto de caza menor, y alberga rutas de senderismo.