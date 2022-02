El juego Wordle salva a una anciana de un secuestrador armado y desnudo

El juego de moda en los teléfonos móviles, Wordle, el reto diario de adivinar una palabra de cinco letras en un máximo de seis intentos, ha salvado a una anciana de un asaltante que la retuvo 17 horas secuestrada en su propia casa.

La cuestión es que un asaltante entro el sábado por la noche en el domicilio de Lincolnwood (Chicago) de la señora de 80 años. Lo hizo por una ventana, rompiendo el cristal, según relata CBS Chicago, que asegura que el hombre entró desnudo y armado, se cortó con los cristales rotos y se subió en la cama de la anciana, que hasta ese momento dormía.

La señora, Denyse Holt, que pensó que no sobreviviría, asegura que el asaltante le dijo que no que no le iba a herir ni agredir sexualmente, pero que le hizo una petición: ducharse juntos. Pero la ducha no le calentó lo suficiente y entonces incrementó la petición: "Tenemos que bañarnos juntos".

A la mujer no le quedó más remedio que aceptar. "Estaba en shock, pensaba que no iba a sobrevivir", relató. Pero lo hizo. Eso sí, tras salir de la bañera, el secuestrador le arrastró por la casa, desconectó los teléfonos y cogió dos cuchillos de la cocina. "Me dijo que le gustaban esos", siguió contando la mujer, que después fue encerrada durante horas en el sótano de la casa, en una estancia sin ventanas y completamente a oscuras, tiempo que aprovechó para caminar y hacer estiramientos todo lo que pudo con el fin de mantenerse caliente.

Y ahí es donde entra en juego, nunca mejor dicho, Wordle. La hija mayor de la anciana estaba preocupada porque no había conseguido contactar con su madre durante muchas horas y alarmada porque no le había enviado el Wordle diario, una tradición en su familia. Así que llamó a la Policía, que acudió a casa de la octogenaria y tras horas de enfrentamiento con el hombre, que al parecer tiene problemas mentales, los agentes lograron capturarlo empleando una pistola eléctrica a través de un agujero en la puerta.