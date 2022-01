Wordle, el juego de adivinar palabras que lo 'peta' en internet

Es de pensar, es breve, es simple y es adictivo. Y solo se puede jugar una vez al día. Es el Wordle, el primer juego viral de 2022.

El objetivo del juego es simple, adivinar una palabra oculta de cinco letras propuesta en seis intentos.

El mecanismo del juego, fácil de entender. Cuando entras por primera vez en la web del juego, muestra las instrucciones de forma clara y sencilla.

Las instrucciones de Wordle aparecen en cuanto entras en la página web.

El primer intento es a ciegas. Usando el teclado virtual del programa, introduces cada una de las letras en su casilla.

Tras pulsar enter, el programa te dirá si has acertado o no. Si es que no, lo más normal en la primera propuesta, marcará qué letras comparte con la palabra que hay que adivinar. Si la letra está y además ocupa su lugar, se marcará en verde; si está, pero no en su lugar, el color será amarillo. Si la letra no coincide, se marcará en gris.

¿Reconocen el mecanismo? Sí, es el mismo que el del veterano Mastermind.

Partir de ahí, a pensar de forma lógica y a repasar el diccionario de palabras de cinco letras. No hay tiempo límite para solucionar el enigma en seis intentos. Al sexto fallo, se acabó. Te desvelan la palabra y a esperar la palabra del día siguiente.

El jugador cuenta con una ayuda adicional y un pequeño obstáculo. La ayuda consiste en que en el teclado virtual también se marcan las letras utilizadas con el mismo código de colores, por lo que es

complicado equivocarse al hacer un nuevo intento. El obstáculo es que no avisa de las letras repetidas.

Solo se puede jugar una vez al día y la palabra oculta es la misma para todos los jugadores.

Esto, unido a que el ser humano es competitivo por naturaleza, puede hacer que lo que parece un simple desafío personal puede convertirse en una lucha de rapidez y agudeza entre amigos.

Así es la hoja de resultados que el jugador puede compartir en sus redes sociales.

El propio programa de juego ofrece la posibilidad, una vez adivinada la palabra oculta, de compartir el resultado en redes sociales. Eso sí, la única información que aporta es el esquema del tablero del juego sin las letras pero con los colores y el número de intentos. Muy desafiante para los de espíritu deportivo.

Otra de las virtudes de este juego es que, en origen, se juega directamente en una página web desde cualquier dispositivo con acceso a internet, por lo que no hace falta instalarse ninguna aplicación, aunque ya han hecho su aparición. Tampoco se interrumpe la dinámica con publicidad.

El creador original Wordle es el ingeniero estadounidense Josh Wardle, que, en una muestra de su gusto por jugar con las palabras y las letras, cambió la a de su apellido por una o para formar el vocablo word, que en inglés significa palabra, y bautizar con su invento con el resultado.

La versión en euskera del Wordle.

Pronto se viralizó el juego y surgieron versiones en muchos otros idiomas. Así, para el castellano fue el colombiano Daniel Rodríguez el que la lanzó el 9 de enero. En una entrevista para la web especializada Xataka explicó que ya hay programadas 500 palabras, por lo que de momento se podrá jugar en español hasta mayo de 2023. El euskera también cuenta con una versión específica, obra de la cooperativa Talaios.

Entre las versiones del Wordle que se han ido desarrollando en este tiempo al calor del éxito de este rompecabezas lingüístico ha habido propuestas que han dado un paso, o varios, más. Así, hay una versión multilenguaje que ofrece la posibilidad de jugar con palabras de 5, de 6 y de 7 letras en inglés, castellano, portugués, alemán, italiano, francés, euskera, catalán, gallego y ruso.