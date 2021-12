Un biólogo se toma cincuenta pastillas de homeopatía y demuestra que no pasa nada

Nuevo momento surrealista en televisión. En este caso a cuenta de la homeopatía. El biólogo Fernando Cervera sorprendió a la audiencia del canal catalán 8TV ingiriendo cincuenta pastillas de homeopatía para demostrar que es inocua y que no tiene ningún efecto medicinal .



En el programa, conducido por Samantha Villar, contaban tanto con partidarios como con detractores de la homeopatía. Uno de ellos era el mencionado Fernando Cervera, de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas. Además, Gonzalo Fernández Quiroga, de la Asamblea Nacional de Homeopatía, y Ramón Nogueras, autor de 'Por qué creemos en mierdas'. "Siempre ha sido una fuente de controversia entre quienes destacan su efectividad y quienes critican su falta de evidencia científica", introducía la presentadora.





"Esto no es un medicamento"

??? @FernandoCervera: "Si la homeopatia funciona, en 2 minuts hauria d'estar dormint i en 5 minuts hauria d'estar mort. Jo puc parlar de moltes coses però això si ho fas amb un medicament de debò et mors."#LEI #LaEntrevistaIncómoda ??https://t.co/EU2nGofpLf pic.twitter.com/jsiP1WxHDn — 8tv.cat (@8tvcat) December 19, 2021

El biólogo, partidario de demostrar que la homeopatía no es eficaz,. Según la caja es para hacerte dormir y por tanto si tomo muchos sería perjudicial", explicó Cervera, que añadió que "está dulce porque la homeopatía es azúcar"."Si esta terapia funciona,porque me he metido entre treinta y cincuenta pastillas de golpe. Con un medicamento de verdad te mueres", afirmó Cervera.El otro invitado, partidario de la homeopatía, le recriminó que hiciese eso con un medicamento. "No, esto no es un medicamento", contestó Cervera sin titubeos.Ni se durmió ni se murió.