Denuncia a sus vacas en comisaría porque no dan leche

Un ganadero de la India, harto de ver cómo a lo largo de cuatro días sus vacas no producían leche, ha decidido tomar medidas drásticas: ni más ni menos que acudir a la Policía para denunciar a sus animales.



El hombre, de la región de Sidlipura, al sur del país, relató a los agentes que él no había hecho nada diferente de lo habitual, ya que las había alimentado y sacado al campo, pero que sus vacas no estaban cumpliendo con su obligación. "Por eso, la Policía debe convencerles de que den leche", afirma el campesino, según 20 Minutos.





y que incluso no se podía denunciar a los animales, que sólo le quedaba armarse de paciencia y seguir esperando a que las vacas vuelvan a dar leche.