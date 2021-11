La chapuza que ha teñido de azul eléctrico el Mar Menor

El Mar Menor no da para disgustos. A la destrucción del ecosistema con la construcción sin control en La Manga y a la reciente aparición de toneladas de peces muertos, de lodos y algas en sus aguas y al cierre de playas ahora se ha sumado un nuevo y sorprendente problema que ha dejado boquiabiertos a sus vecinos murcianos: sus aguas han aparecido teñidas de un azul nada natural, una coloración que tiene su explicación y que ha indignado a más de uno.





Se gastan 836.000 euros en remodelar el carril bici de la Manga y la pintura de color azul, acaba cayendo al Mar Menor.



Gracias a la inestimable labor de nuestros políticos, la Región cada vez es más carne de meme. pic.twitter.com/u4vex03uZz — Pedro Conesa (@PJConesa) November 9, 2021

Tres chapuzas en una

Mar Menor AZUL de pintura...PitufoMar??

Parece broma pesada o chiste de Lepe... cuesta 800mil€ este carril bici sin arbolado ni arbustos.



¡Y con Fondos Europeos EDUSI gestionados por @regiondemurcia ¡19MillonesEuros para hacer "sostenible" #LaManga365 días al año!

Pintando??Mar pic.twitter.com/RnkkJ1eegm — El Mar Menor de los Niños (@NuestroMarMenor) November 9, 2021

El azul eléctrico con el que se ha dejado ver el agua a la altura de Marchamalo de La Manga en los últimos díasde 18 kilómetros entre el Cabo de Palos (Cartagena) y San Javier. Una pintura que, evidentemente, nunca debía haber acabado en el mar, pero la chapuza se consumó por una serie de circunstancias.La primera es que se acometieron los trabajos de pintura, cuando la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología anunciaba una probabilidad de lluvia de un 40% en el Campo de Cartagena. Y llovió. Unas precipitaciones "inesperadas", según la Consejería de Fomento del Gobierno murciano, pero tratándose de un 40% ese adjetivo no parece sensato.La lluvia no habría sido un problema tan importante si no fuera porque la aparente(quedó claro que no era impermeable) no hubiera provocado que quedara diluida en el agua y arrastrada por ella. Una pintura incluida en unas obras de ejecución de un carril bici que recorra toda La Manga contratadas por 836.000 euros y pagadas en gran parte con fondos europeos.Y el remate final, el que acabó con el mar teñido de azul, fue que, lo que dio vía libre a la colorida agua para llegar al mar y contaminar aún más las aguas con elementos tóxicos.lo sucedido ante el Seprona, y la Consejería de Fomento ha abierto una investigación para depurar responsabilidades.