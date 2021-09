Despedida la empleada de Subway que desarmó y se enfrentó a un atracador en su lugar de trabajo

Una trabajadora de la cadena de comida rápida Subway de Rockford (Illinois, Estados Unidos) estaba trabajando el pasado 5 de septiembre cuando un ladrón entró en el local con una pistola para intentar llevarse la recaudación y su bolso. Pero, tal y como se ve en la cámara de seguridad del restaurante, la mujer se enfrentó a él y salió airosa de todo el asunto.



La empleada, que responde al nombre de Araceli Sotelo, ha contado en una entrevista que "él mostró su pistola y yo me volví loca". La trabajadora forcejeó con él e incluso consiguió desarmarle. Después, cogió el arma que se había quedado en el suelo y empezó a golpearle con ella hasta que se marchó con las manos vacías.





ROCKFORD, Ill. (WTVO) – A local Subway worker has been suspended after defending herself during an attempted robbery. The incident happened Sunday morning at the restaurant located at 1120 East State Street. Subway employee Araceli Sotelo said she was scared for her life! ?????? pic.twitter.com/G8ONnxXaiJ