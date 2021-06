Una empresa ofrece 1.000 dólares por probar helados

El trabajo más goloso existe. Y es que la empresa FinanceBuzz ofrece 1.000 dólares por probar helados de la marca Ben & Jerry´s durante un año.



La tarea consiste en comer un helado de sabor diferente cada semana y evaluarlo con el fin de elaborar una lista con los mejores y peores productos de la empresa. "FinanceBuzz quiere ayudar a los amantes del helado a decidir qué tarrina comprar la próxima vez que vayan al supermercado", ha dicho en un comunicado.





??July is National Ice Cream Month, and to celebrate the upcoming occasion we're looking to hire an Ice Cream Flavor Evaluation Specialist for a year-long study.



??We'll not only pay you $1,000 to do this, we'll also pay for the ice cream. #dreamjobshttps://t.co/8lkqAUNIm6