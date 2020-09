Un diputado nipón se disculpa por ver un vídeo de cocodrilos en el trabajo

Un diputado japonés de la Cámara Baja del órgano supremo legislativo del país, la Dieta Nacional, ofreció disculpas públicas por ser pillado viendo un vídeo de cocodrilos durante una sesión, informa SoraNews24. "Pido disculpas. Mis acciones fueron imprudentes", dijo Takuya en una entrevista a la cadena TBS el martes pasado, en la que trató de explicar su comportamiento.

Hirai Takuya, representante del Distrito 1 de la prefectura de Kagawa, se convirtió en el centro de un escándalo mediático por estar viendo un vídeo en su tableta apenas nueve minutos después del comienzo de una discusión parlamentaria de un proyecto de ley sobre la edad de retiro de los fiscales, recoge el medio. "Tomé asiento, encendí mi tableta y había un anuncio mostrando a un cocodrilo que cruzaba una calle de un campo de golf. Si el vídeo hubiese sido de otra cosa que no fuese un cocodrilo, no creo que hubiera pasado tanto tiempo viéndolo, pero me gustan los cocodrilos", se justificó el político.

En un principio, Takuya afirmó que solo se quedó viendo el vídeo unos pocos segundos, sin embargo, testigos insisten en que pasó al menos cinco minutos sin saltar el anuncio. La noticia causó una ola de indignación y también de bromas en las redes del país. "Así es cómo se usan nuestros impuestos", criticó un usuario. "De hecho, creo que fue bastante adorable, especialmente cuando dijo que el vídeo simplemente apareció", comentó una internauta. "Lo perdonaría si hubiera estado viendo un vídeo de gatos", bromeó otro.