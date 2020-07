La misteriosa insignia de la Real en la solapa de una víctima de Auschwitz

¿Cómo llega una insignia de la Real Sociedad a la solapa de un joven checoslovaco nacido en 1923 que sería víctima del Holocausto nazi? ¿Acaso Jirí Popper era aficionado de la Real? ¿Qué unía al joven checoslovaco con el club? Son preguntas que se han abierto después de que este martes el Memorial de Auschwitz haya publicado un tuit sobre Jirí Popper, un joven que nació el 21 de julio de 1923 en Praga y que murió veinte años después en el campo de exterminio nazi. Basta con fijarse un poco: en su solapa derecha luce una insignia de la Real.





21 July 1923 | Czech Jew Ji?í Popper was born.



He was deported to #Auschwitz from #Theresienstadt Ghetto on 6 September 1943. He did not survive. pic.twitter.com/8mUEM4MT52