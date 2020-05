Un oso persigue a un niño durante un paseo familiar en Trentino

Italia - El picnic de una familia italiana se convirtió en una pesadilla cuando se encontraron con un oso pardo en plena montaña. La familia se había reunido en las Dolomitas de Brenta, un cordillera en Trentino, al norte de Italia, cuando Alessandro, de 12 años de edad, vio un oso pardo de grandes dimensiones entre la maleza. El niño pidió a su padrastro Loris Calliari que le fotografiase detrás del animal, de casi media tonelada.



Cuando Calliari sacó la cámara, vio cómo el animal cambiaba de dirección y avisó a Alessandro del peligro. "Me di cuenta de que se estaba moviendo y le dije (a Alessandro) que caminara lentamente, que tuviera cuidado, que tomaría una foto, pero que se moviera", declaró Calliari a la CNN. En las imágenes se pude apreciar cómo el menor se retira despacio mientras el oso le sigue a una distancia prudencial. "Al principio estaba nervioso, pero luego vi que el oso no estaba asustado, no estaba amenazando, así que me tranquilicé", agregó.