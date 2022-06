El mal rollo entre Lydia Lozano y Rocío Carrasco en Sálvame

La primera edición de Sálvame Mediafest transcurrió entre buen rollo y risas. O eso parecía delante de las cámaras. Durante la publicidad, Lydia Lozano realizó un comentario despectivo cuando vio aparecer a Rocío Carrasco en plató.

Ahora, se ha desvelado cuáles fueron las palabras que la colaboradora de Sálvame dijo. Ya se sabía que entre las dos no había buena relación. Esta vez la colaboradora al ver a la hija de Rocío Jurado ha dicho: "¿Qué c*** hace esta aquí?".

Así lo ha confirmado la propia Lydia Lozano. Ella ha afirmado que Carrasco no pertenece al elenco del programa y que por esa razón se sorprendió al verla: "Yo dije: 'ah, ¿va a cantar? Si no es de Sálvame, pensé que era solo gente del programa".

Lozano tiene muy claro quiénes son sus compañeros de trabajo: "No es mi compañera, es una persona que ha hecho una docuserie y hemos hablado todos de la docuserie y punto". La colaboradora ha querido dejar claro que su comentario no fue por desprecio a Rocío Carrasco, sino porque ella entendía que no debía participar.