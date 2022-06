Brad Pitt se sincera y habla de su depresión: "Siempre me he sentido solo"

Brad Pitt es uno de los actores más famosos y queridos del mundo, sin embargo, lejos de lo que la gente pueda pensar, el éxito y el dinero no siempre aportan la tan deseada felicidad, y es que ni la persona más rica del planeta se libra de los problemas, sobre todo de los que tienen que ver con la salud mental.



El protagonista de 'Malditos Bastardos' ha concedido una entrevista a la revista 'GQ' en la que se sincera como nunca y habla, entre otras cosas, de la depresión que ha sufrido y desvela que a pesar de ser uno de los rostros más conocidos del mundo, siempre se ha sentido solo.







BRAD PITT SE SINCERA SOBRE SU DEPRESIÓN

a lo largo de la entrevista cuáles fuerona pesar de todo, y es que aunque todos estamos acostumbrados a ver su mejor cara en su faceta como actor,, y ahora, la estrella de Hollywood ha querido compartir lo que nadie ve de él a través de una entrevista en 'GQ' como protagonista de la nueva portada de la conocida revista.en las páginas del citado medio, donde, comoy que afectó mucho a su estado de ánimo, oa lo largo de su vida.. Solo cuando era pequeño, solo incluso aquí, y hasta hace poco no me he sentido más arropado por mis amigos y mi familia.", cuenta el protagonista de 'Bullet Train' en 'GQ'.y salir de la depresión en la que estaba sumido: ", a la deriva, en un camino y en el siguiente. Pasé años con una depresión de bajo grado, y, la belleza y la fealdad,", expresa el actor, quea salir de las 'tinieblas' y encontrar la "alegría" en su vida.", confiesa Brad Pitt antes de concluir su entrevista más sincera.