Brad Pitt denuncia a Angelina Jolie por dañar la reputación de su compañía de vinos

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron una de las parejas más poderosas de Hollywood y juntos se convirtieron en padres de familia numerosa, sin embargo, el cuento de hadas llegó a su fin hace unos años, y la relación entre ambos no acabó de la mejor forma, de hecho, la denuncia de Brad Pitt a Angelina Jolie no es la primera que existe entre el ex matrimonio, que lleva tiempo enfrentado en los tribunales por sus hijos.



Su historia de amor comenzó en durante la grabación de la película 'Mr.and Mrs. Smith' en 2005, y tras casi una década juntos decidieron pasar por el altar en 2014, sin embargo, solo dos años después, en 2016 ya estaban comenzando los trámites de divorcio, y ahora la pareja se enfrenta a otro problema legal, Brad Pitt ha presentado una denuncia contra Angelina Jolie, pero ¿Cuál es la causa?.





BRAD PITT DENUNCIA A ANGELINA JOLIE

Situado en el corazón de la Provenza francesa, los viñedos de Château Miraval , los propietarios son AngelineJolie y Brad Pitt,posee 35 habitaciones y 500 hectáreas de terreno, elaboran dos estilos de vinos blanco y uno rosado. pic.twitter.com/x21RKy0tAx — Soprano (@Somos1millon) October 12, 2021

El pasado viernes, según los cuales el actor, después de quey en los que contrajeron matrimonio conocidos como 'Château Miraval'.Tal y como recoge la revista 'People' en su edición digital,, al, de la que es propietario el multimillonario rusoEn los documentos legales presentados en el Tribunal,, dueño de la citada empresa, busca hacerse con el château, y, puesto que ha intentado obtener "información confidencial y patentada en beneficio de su empresa competidora".Además, también, algo que "o", y aseguran que "Angelinay, peor aún, un extraño", tal y como se lee en la demanda en la que se exige "una cantidad que se probará en un juicio" como compensación por los daños ocasionados.Los documentos también recogen quey que la venta realizada por ella "en secreto,o a la operación y", y por ello la defensa del actor solicita que la venta se declare "nula y sin efecto".La revista 'People' asegura que, por el momento,al respecto, aunque, que asegura que los citados viñedos se han convertido en la pasión de su representado, quién convirtió la marca en "".