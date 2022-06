La foto que Risto Mejide ha tenido que borrar ante la avalancha de críticas

Risto Mejide es un personaje dado a la polémica de por sí, pero este lunes la ha creado sin querer. Tanto que ha tenido que eliminar una foto que había subido a Instagram ante las críticas de los internautas.



El publicista catalán se encuentra estos días en Roma y este lunes ha visitado los Museos Vaticanos, accediendo a lugares poco comunes para cualquier turista estándar. La polémica ha llegado al subir el presentador de Todo es mentira una foto en la que estaba apoyado (como si estuviera en la barra de un bar) en una escultura del siglo I.





Risto Mejide, apoyado en la escultura del siglo I.

Resulta que @ristomejide se va con @antigua_roma a los @MuseiVaticani , se hace una foto apoyadito en una escultura del siglo I como si estuviera en la barra de un bar y a todo el mundo le parece genial. pic.twitter.com/gm9F8TmYbU — Juan Francisco Casas (@jfcasasruiz) June 5, 2022

El hijo de Risto Mejide, tocando un pie de la escultura con su padre detrás. Foto: Instagram (@ristomejide)

En concreto, se trataba dey que es recomendable no tocar para no poner en peligro su conservación. Junto a la foto, que ha eliminado poco despúes, Mejide había escrito el siguiente texto: "Caminar por donde caminaban los gladiadores, entrar solo en la Capilla Sixtina, cerrar sus puertas con una llave de 1770, en definitiva, ver Roma como nunca la había visto. Y convertirme, por un día, en el héroe de mi hijo. Todo gracias a @antigua_roma, el dominus maximus. INOLVIDABLE".Además, también ha publicado otra foto (dentro de una publicación que incluía siete imágenes) en la quepero esa no la ha borrado al no generar tanto revuelo por no tratarse de él. Estas fotos iban acompañadas de estas palabras: "Todavía ando asimilando todo lo que acabo de ver. De verdad,Buffff. GRAZIE MILLE", ha escrito, lo que ha provocado también críticas de muchos internautas acusándole de buscar la admiración con algo que sólo se puede conseguir con dinero.