Tamara Gorro revela que sufrió abusos sexuales de niña e intentó suicidarse

Tamara Gorro vive de cara a las redes sociales, donde es una influencer de éxito, con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Y aunque en esa red se ha sincerado, sobre todo recientemente, contando su separación del exfutbolista Ezequiel Garay, con el que ha tenido sus dos hijos o desvelando sus problemas de salud mental, no lo había contado todo.



Lo que le faltaba por contar lo ha relatado en su nuevo libro, Cuando el corazón llora, que presentó este miércoles ante numerosos famosos que la arroparon y que ya dice mucho con su título. La influencer, que asegura que ha sido "el proyecto más difícil" de su vida, ha revelado en sus páginas un episodio que vivió en un campamento de verano cuando era una niña de de apenas doce años: los abusos que sufrió por parte de un hombre.





Era el padre del dueño del lugar en el que tenía lugar el campamento, y"Yo, emocionada, le dije que sí, su perro me encantaba", explica en el libro. "Comenzamos a caminar por el campo, entre muchos árboles. No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después".Y lo que pasó fue "un terrible episodio que creía olvidado", asegura. "Se acercó a mí, me cogió los mofletes con sus manos, comenzó a presionar mi cara y luego me la acercó hacia su boca. Yo no pestañeaba, vi que sus ojos se cerraban y que su boca se abría,Yo sentía que mi cuerpo estaba muy tenso, no podía moverme, me quedé inmóvil. Él hacía fuerza hacia mí, como con la intención de tumbarme en el suelo, yo empujaba a la contra y le golpeé con la rodilla, creo que en su tripa".Y así logró escaparse del agresor, volver junto a otros niños y pedir ayuda. Terminó en el cuartel de la Guardia Civil y con su madre recogiéndola para llevársela de vuelta a casa.y que le provoca ciertas dificultades todavía hoy., explicó en la presentación.Además, en ese acto también se desveló, aunque no lo hizo ella, queFue la presentadora del evento, Tania Llasera, que también es amiga suya, la que lo contó. "La salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora,, le dijo, lo que llevó a Tamara Gorro a romper a llorar.