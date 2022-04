Will Smith ingresa en una clínica de lujo por estrés

Ha pasado más de una semana, pero lo ocurrido en el Dolby Theatre de Los Ángeles durante la gala de los Oscar sigue dando mucho que hablar.



Son muchos los rostros conocidos que siguen pronunciándose respecto a la bofetada de Will Smith a Chris Rock, después de que este se burlara de la enfermedad de su esposa, desde actores hasta músicos y también familiares de ambos implicados, además de la sociedad en general que no ha dejado de dar su particular visión, en gran parte a través de las redes sociales.



Will Smith, ha preferido mantenerse al margen de la polémica y se ha limitado a pedir disculpas públicamente tanto a Rock, como a los presentes en la ceremonia y al público en general, sin embargo, parece que la repercusión de lo ocurrido le está pasando factura al protagonista de 'El método Williams'.





WILL SMITH INGRESA EN UNA CLÍNICA DE LUJO

que ha recibido a lo largo de estos días, por lo que ha decidido tomar cartas en el asunto,derivado de la situación producida tras el bofetón a Chris Rock en los Oscar,, en exclusiva, el diario británicoAl parecer,y asegura que "", algo que no es de extrañar, ya que su acción ha provocado reacciones más allá de las opiniones de propios y extraños y le ha costado al intérprete varios contratos, entre ellos, el de la producción de Netflix, 'Fast and Loose', que ha quedado suspendida por el momento.Will, tal y como informa 'The Sun', un centro que también es frecuentado por otras celebrities estadounidenses para descansar y recuperarse de sus afecciones., aunque asegura que "esta. Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos, y".Antes de concluir, la citada fuente también revela al tabloide los deseos de Smith para el futuro.", asegura, deseando que Smith se recupere pronto.