La razón por la que Pablo Alborán sufre cada vez que va al supermercado

Quien acude a La Resistencia sabe que en el late night de Movistar + puede acabar hablando de cualquier tema, que el guion importa poco y que con David Broncano uno puede echarse a temblar. El invitado de la noche del martes fue Pablo Alborán, y, tras comenzar admitiendo que lleva cero premios tras 29 nominaciones en los Grammy, acabó desvelando una intimidad por intentar escaparse de una pregunta del presentador andaluz.



Andaba Broncano indagando si el cantante malagueño tenía alguna fórmula para indicar a su pareja, cuando están por ejemplo en el supermercado, que hay que volver rápido a casa porque tiene ganas de practicar sexo. Y entonces surgió este diálogo.



- David Broncano: ¿Y si estás en el Carrefour y tienes ganas?

- Pablo Alborán: Pero en el Carrefour uno tiene ganas de otras cosas.

- David Broncano: ¿Pero si en el Carrefour le quieres decir que luego...?

- Pablo Alborán: ¿A ti no te entran ganas de ir al baño cuando vas al supermercado?

- David Broncano: ¿Follar en el supermecado?

- Pablo Alborán: No, de...

- David Broncano: ¿De hacer caca?

- Pablo Alborán: Sí.

- David Broncano. No.

- Pablo Alborán: Pues cada vez que voy al supermercado me entran ganas de comer o de ir al baño.





Y a partir de ahíhasta que Broncano terminó metiéndose en un charco desvelando sus pasillos fetiche en el súper y sus gustos hacia los aceites y geles infantiles.