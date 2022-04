Chris Rock evitó, así, que la policía detuviese a Will Smith 

Desde que el pasado lunes se celebrara la gala de los premios Oscar, lo sucedido entre Will Smith y el cómico, Chris Rock, no ha dejado de acaparar titulares en los que se aportan nuevos detalles sobre lo sucedido y en los que también hay opiniones para todos los gustos.



Mientras cada uno da su propio punto de vista sobre el momento más comentado del evento, los protagonistas intentan mantenerse lo más al margen posible de la polémica, aunque el protagonista de 'El método Williams' quiso pedir perdón públicamente a Rock por el incidente, reconociendo que su comportamiento fue "inaceptable e inexcusable", mientras que el cómico solo ha querido compartir que "todavía estoy procesando lo que pasó".





CHRIS ROCK EVITA LA DETENCIÓN DE WILL SMITH

A medida que van pasando los díaspor el desafortunado chiste en el que involucró a la mujer de Smith aludiendo a un problema de salud que padece.Este jueves salía a la luz que, y ahora se ha conocido un nuevo dato.Al parecer,Según, uno de los productores de la gala de los Oscar,por agresión."Vamos a buscarle,",, que estaba actuando como presentador de los premios en ese momento, tal y como ha revelado el citado productor en una entrevista con el programa 'Good Morning America'.Sin embargo, en realidad"Todos estaban hablando, viendo las opciones que había, pero Chris no estaba de acuerdo. Dijo: 'No, estoy bien'", explicó Will Packer al citado medio.Más tarde, un portavoz del departamento de policía dijo que no existe una fecha límite para presentar la denuncia por agresión, por lo quea., perono piensa lo mismo y yay lo han avisado por si quiere ser "escuchado mediante una respuesta por escrito", antes de