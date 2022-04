Amaia Romero ya tiene una placa conmemorativa en la ciudad japonesa de Yamaguchi

La extriunfita navarra Amaia Romero espera con ilusión la publicación el próximo 13 de mayo de su segundo disco titulado Cuando no sé quién soy. Por el momento, han visto la luz cuatro de sus temas: Yo invito, Quiero pero no (junto a Rojuu), Yamaguchi (dedicado al parque de Pamplona y a la ciudad japonesa) y Bienvenidos al show.



El álbum incluirá también una esperada colaboración de Amaia con otra exconcursante de la misma edición de Operación Triunfo, Aitana, y llevará por título La canción que no quiero cantarte. La artista navarra y la catalana responden por fin a la que ha sido una de las principales peticiones de sus fans en los últimos cinco años.



El pasado 3 de enero Amaia cumplía 23 años y, aprovechando esa fecha tan especial para ella, decidió hacer un regalo a sus seguidores. Sorprendió a sus fans con el lanzamiento del tema Yamaguchi, un sentido homenaje al parque japonés de Pamplona.







Le han puesto una placa conmemorativa a Amaia con su cancion, su imagen y su firma en Yamaguchi ciudad... Que bonito reconocimiento para una bonita canción ???? que fuerte! pic.twitter.com/wmXI4pC1Gr — Conchi Marín ???????? (@conchimarinort) March 31, 2022

A través de él, la capital navarra simboliza sucon la ciudad japonesa que da nombre a la canción y donde también existe un parque con el nombre de Pamplona. Ambas ciudades están hermanadas desde 1980 para fomentar el contacto humano y los enlaces culturales.Ahora, la ciudad japonesa ha decidido corresponder a Amaia y, como señal de agradecimiento por la mención al parque y a Yamaguchi en su tercer single, ha colocado en la ciudad nipona unaen su honor.Amaia, muy ilusionada y agradecida, compartía la fotografía en la mañana de ayer en sus historias dey muchos de sus 800.000 seguidores creyeron en un principio que se trataba de un montaje. En lase puede ver la placa con una fotografía de la cantante y un texto escrito en japonés.Una seguidora de Amaia en Instagram se hacía eco del reconocimiento a la cantante con las fotos de la placa y del lugar en el que se ha colocado.