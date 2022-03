Ortega Cano ficha por Ayuso e Inés Hernand le llama lo que le llama

La decisión de Isabel Díaz Ayuso de fichar al ex matador de toros y viudo de Rocío Jurado José Ortega Cano como miembro del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid ha asombrado a muchos y ha indignado a unos cuantos.



En cuanto se conoció el miércoles la noticia, el tema se convirtió inmediatamente en trending topic y no pocos manifestaron su incredulidad y rechazo a esta decisión. Una de ellas y la que con más vehemencia se expreso fue la presentadora, humorista e influencer Inés Hernand, que no tardó en lanzarse a Twitter para dar su opinión al respecto.



"El ejemplar homicida por conducción imprudente????? El mismo!", escribió en respuesta a la noticia. "Una vez más, FLIPO con los aplausos en Génova cada vez que se ríen de nosotros en nuestra cara", concluyó su mensaje en la red del pajarito azul.





el ejemplar homicida por conducción imprudente????? El mismo! Una vez más, FLIPO con los aplausos en Génova cada vez que se ríen de nosotros en nuestra cara https://t.co/xOnizLhIEm — InésHernand (@InesRisotas) March 30, 2022

Ayuso ficha a Ortega Cano para el Centro de Asuntos Taurinos. El torero fue condenado a prisión tras chocar contra un camarero que iba a trabajar y que murió en el acto. En el análisis de sangre el diestro triplicaba el nivel de alcoholemia permitido https://t.co/EcraTI470w — Jesús Cintora (@JesusCintora) March 31, 2022

Últimas imágenes de Ortega Cano cuando se entera de que Isabel Díaz Ayuso le ha dado un chiringuito de asuntos taurinos y no de seguridad vial.pic.twitter.com/KLTHRUDCe4 — ?????????????????? ???????????????????????? (@dsegoviaatienza) March 30, 2022

abiertamente este nombramiento. Numerosos internautas se han unido a las críticas aludiendo a distintos aspectos de la actualidad de la Comunidad de Madrid como el reciente despdo de 6.000 sanitarios contratados por el Gobierno de Ayuso para hacer frente a la pandemia o el cierre de los servicios educativos públicos para menores de 6 años.Pero la de Inés Hernand no ha sido la única referencia al, y en el que el torero dioaludió a este episodio: "El torero fue condenado a prisión tras chocar contra un camarero que iba a trabajar y que murió en el acto", narró en su perfil. Después clavó la puntilla: "Enel nivel de alcoholemia permitido"Tanto el Tuit de Hernand como el de Cintora han sido retuiteados y comentados a lo largo de todo el día.Además, en las redes también se ha mostrado con ironía y sornaTodavía no se sabe cuál será el sueldo de Ortega Cano, pero cuando en 2019, el diestro Miguel Abellán como nuevo director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia y su sueldo era de 75.084 euros.