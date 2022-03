Carme Chaparro hace pública la enfermedad que padece y revela que "no tiene cura"

Carme Chaparro es una de las periodistas más conocidas de la televisión y un rostro habitual del grupo Mediaset. Siempre se ha mostrado muy cercana y natural y no tiene reparos a la hora de contar las cosas tal y como son.



Ahora, ha querido compartir con sus seguidores la enfermedad que padece en la piel y contar las consecuencias de la misma con toda normalidad.



La presentadora ha compartido a través de sus redes sociales una fotografía en la que se pueden apreciar las secuelas de la dolencia que padece para que sus seguidores se hagan una idea de lo que vive día a día.





CARME CHAPARRO DESVELA SU ENFERMEDAD

OTRO PERCANCE HACE UNOS MESES

que se puede ver en la fotografía que ha subido a su cuenta de Instagram.. No se sabe qué la causa, pero, sobre todo si rozan con algo", contaba la escritora al lado de la imagen en la que muestra uno de sus dedos con la piel irritada por un eccema.Además, también ha revelado que los brotes pueden aparecer por diferentes causas: "A veces el brote tiene que ver con el estrés, otras, con algo que he tocado, pero no se sabe exactamente., solo pomadas para tratar de que la remisión del brote sea rápida., peroy molestas, y que a veces pueden sentirse estigmatizadas", escribía poniendo de manifiesto que, aunque en su caso, no le afecta demasiado físicamente y mucho menos de manera emocional, hay personas que sufren la enfermedad en un grado muy superior al suyo y pueden sentirse incómodas ante ciertos comentarios."En mi caso,y a la que le puede resultar muy doloroso. Aunque, por encima de todo,", reivindica Carme para concluir su mensaje., Carme Chaparrode salud relacionado con su rodilla.El 22 de octubre, y aunque ella no quiso pronunciarse al respecto en un primer momento, su compañero, Miguel Lago, quiso alabar su profesionalidad, destacando que "una importante periodista de esta casa se ha roto la rodilla y se ha venido a presentar", provocando que la periodista interviniera para mandar un tranquilizador mensaje a su madre sobre su estado."Ahora ya habéis asustado a mi madre, que no me ha dado tiempo a llamarla. Mamá, estoy bien. Ahora me voy al hospital", comentaba riendo Chaparro, cuyo diagnóstico se dio a conocer un par de semanas más tarde.. Y, de momento, difícil de operar por una desviación de rótula. Vamos a intentar varias cosas",a través de sus redes sociales entonces.