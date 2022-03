Antonio David y su hijo piden un año de cárcel para Rocío Carrasco

Los líos judiciales entre Antonio David Flores y Rocío Carrasco son la historia de nunca acabar. Pese a que la docuserie Contar la verdad para seguir viva dejó la reputación del ex guardia civil por los suelos y le expulsó de la televisión, Antonio David quiere guerra. Así, según ha publicado Lecturas este miércoles, la hija de Rocío Jurado tendrá que sentarse en el banquillo porque su exmarido y su hijo David le piden un año de cárcel y 15.000 euros por no pagar la pensión del propio David, que ejerce de acusación particular contra su madre.

Una noticia que según asegura la revista Rocío Carrasco se veía venir y está convencida de que es un caso más de la manipulación y utilización que Antonio David hace de sus hijos en su contra. Por tanto será el hijo el que declarará contra la madre porque fue él quien ratificó la querella.

La portada de la revista Lecturas.

Rocío Carrasco dejó de pagar los 200 euros de la pensión de David (tenía que hacerlo por una sentencia de otro juzgado en febrero de 2018) harta de que su expareja no hubiera abonado durante años los 560 euros mensuales que debía por la manutención del niño. Años después los tribunales sentenciaron que Antonio David debía pagarle 60.000 euros, pero él se declaró insolvente.

La hija de Rocío Jurado no se rindió y le interpuso una querella por insolvencia punible y estafa procesal. La Fiscalía pide tres años de cárcel para Antonio David. Rocío Carrasco, como acusación particular, cuatro. Pero ahora se encuentra con el contraataque de su expareja y de su hijo. Y no parece que se vaya a acabar aquí.