Leticia Sabater muestra su nuevo rostro tras pasar, otra vez, por el quirófano

Leticia Sabater lo ha vuelto a hacer. La actriz y presentadora ha vuelto a pasar por el quirófano y esta última operación ha sido la más larga de toda su vida, según ha contado en 'Sálvame Deluxe'.

Nada más y nada menos que ocho horas de operación. "En esta me he gastado 15.000 euros porque eran muchas cosas", ha confesado para sorpresa de los colaboradores que estaban en el plató. En este nuevo paso por el quirófano se ha retocado los pómulos, los ojos, los pechos, los glúteos y la nariz. Aun así, Leticia afirmó que no era adicta a las operaciones y que la única que se lo ha hecho por capricho fue la de los abdominales. Además, aclaró que estaba un poco inflamada: "Me he operado hace tres semanas y es una recuperación de tres meses".

Leticia Sabater acudió ayer a 'Sálvame Deluxe'. T5

No hace ni seis meses que se sometió a una operación. En octubre de 2021 entró en el quirófano y se hizo un 'lifting' en el cuello y en la barbilla, además de retocarse nuevamente pómulos y pecho. Todo ello por un valor de 40.000 euros, aunque según contó le hicieron una rebaja y se lo dejaron en 25.000.

En el plató hubo todo tipo de opiniones. Desde Kiko Matamoros, conocido por su afición a pasar por el bisturí, al que le parecía muy bien, hasta Víctor Sandoval, que no dudo en decir que "parece un travesti". Sin duda, un comentario muy desafortunado por el que fue reprendido por el resto de colaboradores.