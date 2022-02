Alejandra Rubio le 'monta un pollo' a su novio en una tienda de muebles

Socialité, el espacio presentado por María Patiño los fines de semana a mediodía en Telecinco, lanzaba hoy una noticia inesperada. Lo que parecía una relación idílica entre Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, y su novio Carlos Agüera, podría no estar atravesando un buen momento. Al parecer, los jóvenes habrían tenido una fuerte discusión en una tienda de muebles.

Una testigo llamaba al programa para dar su versión de los hechos. Según sus declaraciones, Alejandra Rubio habría discutido con su chico porque el joven no se estaba implicando en absoluto en la elección de los muebles que usarán para la nueva casa que compartirán. Al parecer, según informa Telecinco, Carlos no estaba muy por la labor de ayudar a su chica con la elección de los artículos, algo que habría hecho estallar a Alejandra a ojos de todos.

"Ella le preguntaba si le gustaba un sofá o si le gustaba el otro, le consultaba sus opiniones pero él no opinaba de nada, todo le daba igual, parecía que estaba pensando más en irse a jugar al fútbol con sus amigos que en amueblar y decorar su nueva casa", señalaba la testigo.

Al parecer, la bronca llegó hasta tal extremo que todas las personas que estaban cerca se giraron para observar a la pareja que discutía: "Todos nos quedamos mirando porque Alejandra no paraba de gritar, llegó a decirle que estaba harta".

Alejandra Rubio y su novio Carlos Agüera. Telecinco

Por la tarde, Alejandra se refería a la supuesta discusión: "Todo esto me hace mucha gracia porque no sé de dónde se lo sacan, no discutimos por ningunos muebles porque ya los teníamos elegidos, simplemente fuimos a encargarlos".

Así se lo contó Alejandra a Emma García y a los colaboradores de Viva la vida tras ver juntos entre risas la noticia ofrecida por Socialité: "No es verdad que discutiéramos, estamos muy bien". La hija de Terelu confirmó que los muebles los usarán para la nueva casa en la que van a vivir: "Ya vivíamos juntos, pero hemos decidido mudarnos a una casa más grande, cerca de donde vive mi madre".