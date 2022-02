Marta Riesco aspiró a representar a España en Eurovisión 2010

Marta Riesco, colaboradora de El programa de Ana Rosa, ha sido recientemente el centro de todas las miradas a causa de su relación con Antonio David. El excolaborador y la periodista no paran de jugar al despiste y en este momento han vuelto a romper su relación virtual al dejar de seguirse en las redes sociales. Si siguen juntos o no es un auténtico misterio.

Hasta hace solo unos meses, Marta Riesco era una reportera más de Mediaset. Sin embargo, tras conocerse su relación con el exmarido de Rocío Carrasco, quien le denunció por malos tratos, ha nacido un nuevo personaje televisivo, lo que ha despierto el interés de los medios de comunicación por conocer su pasado. Precisamente, estar en el foco mediático le ha llevado a permanecer un tiempo de baja por estrés.

Se sabe de ella que fue Miss Segovia en 2006, que participó en el programa de citas de Antena 3 Estoy por ti, en el concurso Allá tú de Telecinco y que, en 2009, hizo sus pinitos en las pasarelas. Ahora ha salido a la luz una nueva faceta de la periodista: la de cantante. Es conocida su pasión por la música y sus dotes vocales.

Sus aspiraciones eran muy ambiciosas y lo demostró en 2010. Riesco se presentó a la preselección de RTVE para elegir la canción que representaría a España ese año en el Festival de Eurovisión que se celebraba en Oslo.

La periodista consiguió colarse entre los 313 candidatos y lo hizo como vocalista de la banda I-Legal, formada por cuatro chicas, con el tema de música electrónica No tengas miedo.

No logró su objetivo, ya que la canción no logró pasar el corte del voto del público. Finalmente aquel año se impuso Daniel Diges con el tema Algo pequeñito.

Ahora, doce años después, Bluper de El español ha publicado en exclusiva la canción.

"No tengas miedo, no. Solo es un juego. No tengas miedo, no. Apaga el fuego. Escúchame con atención, te estoy haciendo una proposición. Arriésgate, échale valor. Ya pasó el tiempo de la reflexión", dice la primera estrofa de la canción.

Y para fuego el que ha desatado su relación con Antonio David. Un culebrón que seguirá dejando nuevos episodios.