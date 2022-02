Isa Pantoja pretende demandar a Kiko Rivera

Si la familia Jurado no gana para líos, la familia Pantoja cuando se pone no se queda atrás. La última noticia es que Isa Pantoja va a demandar a su hermano Kiko Rivera por la exclusiva que este dio hace unos días a la revista Lecturas. En esa entrevista, Paquirrín hizo unas declaraciones muy duras que sorprendieron a todo el mundo: "Pegué a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas".

Esas palabras no gustaron nada a Isa Pantoja (Isa Pi cuando canta), que no ocultó su enfado, un enfado que dinamitó una relación entre ellos que ya estaba muy tocada. Al ver la trascendencia de sus declaraciones, Kiko trató de convencer a la gente de que esas palabras no las había dicho él y después, sabiendo que la revista tenía la conversación grabada, pidió a través de Sálvame un perdón a Isa Pantoja que muchos calificaron como artificial, falso, destinado únicamente a salvar la exclusiva.

Y su hermana tampoco se ha creído ese perdón. Tanto es así que, según ha revelado este viernes Chelo García Cortés, Isa Pantoja se ha reunido con su abogado y está preparando una demanda contra su hermano, como ya había insinuado en El Programa de Ana Rosa, espacio en el que colabora. "La demanda se está preparando y se va a presentar", ha asegurado la colaboradora de Sálvame.