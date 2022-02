El curioso regalo con el que pidió matrimonio Dabiz Muñoz a Cristina Pedroche

Cristina Pedroche ha revelado este jueves cómo fue su pedida de matrimonio. Mientras hablaban en Zapeando sobre las dudas de un hombre de cómo pedir la mano a su novia tras 17 años juntos, la colaboradora ha mantenido la teoría de que "no hay por qué llevar un tiempo" para querer casarse. "Yo empecé con Dabiz (Muñoz) y a las dos semanas dije: 'Es que me quiero casar con este señor", ha explicado.

La vallecana se casó con el chef en 2015, cuando llevaban sólo un año de relación. Y la iniciativa la tomó ella. "Se lo pedí yo, diciéndole todo el rato: '¡Que me quiero casar contigo!".

El momento fue sencillo, aunque Pedroche ha afirmado que "luego le hice cosas bonitas, y el también a mí, me preparó unas croquetas muy interesantes y me dio un anillo". Ante los comentarios del resto de colaboradores del programa de La Sexta, que hablaban sobre pedidas de mano públicas en estadios, en conciertos, en restaurantes o en playas, la madrileña ha sido contundente. "Mejor pedida de mano que con unas croquetas no se me ocurre".