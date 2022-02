La novia de Ibai Llanos a los 'haters': "Ser 'novia de' no es un insulto"

Si aún no lo sabías, ya te has enterado. Sí, Ibai Llanos tiene novia, y lejos de lo que mucha gente pueda pensar la relación no es ninguna novedad.



Si bien es cierto que la mayoría de las personas no tienen ni idea de la relación de Ibai, la verdad es que el 'streamer' lleva ya varios años saliendo con KOI Jefa, cuyo nombre real es Carmen, y poco más se sabe de ella.



La pareja siempre ha sido especialmente discreta con su romance, y de hecho, ni siquiera se ha visto la cara de Carmen en ningún sitio, ni han compartido ninguna fotografía en la que se les vea juntos.



Lo único que sí se sabe es que viven y trabajan juntos y comparten dos perras, Kena y Nana.





KOI JEFA MANDA UN MENSAJE A LOS 'HATERS'

Ser "novia de" no es un insulto, ni es tampoco despectivo. Todos somos novios/as de, amigos de, hijos de€ y no pasa nada.



El problema es cuando menospreciáis la trayectoria o el esfuerzo de alguien relegándolo solo a una cosa tan natural y simple como es una relación personal. — Carmen (@justeffe) February 2, 2022

Y ahora€ voy a intentar dejar de meterme en estas mierdas xD — Carmen (@justeffe) February 2, 2022

¿CÓMO CONOCIÓ A IBAI?

