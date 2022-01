El sorprendente cambio de Verdeliss a punto de dar a luz a su octava hija

La influencer pamplonesa Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, se ha sometido a un cambio de imagen radical antes de ingresar en el hospital para el parto de la pequeña Deva, su octava hija. Aunque tenía ciertas dudas acerca de las recomendaciones sobre teñirse el pelo o no durante el embarazo, la que fuera concursante de la sexta edición de Gran Hermano VIP y una de las instagramer más famosas de España, con 1,4 millones de seguidores, ha decidido teñirse de rubio antes del nacimiento de su octava hija, que podría llegar al mundo en cuestión de días.

Para Verdeliss era ahora o nunca. "Me he animado a pasar por la peluquería sin miedos y lo necesitaba antes de parir. No sabéis el peso que me he quitado de encima porque durante el postparto no voy a tener ni tiempo ni ganas", ha reconocido la pamplonesa en redes sociales, que ha decidido retocar el largo de su melena y apostar por un nuevo color de pelo y por un look más atrevido y rompedor.

La madre de Aimar, Irati, Laia, Julen, Eider, Anne y la pequeña Miren reconoce en sus redes que "me lo he teñido tirando al rubio ceniza. Además, la melena no se ve uniforme y se pueden apreciar todas las tonalidades de las mechas", ha celebrado la influencer, que considera que este tono de rubio le suaviza muchos las facciones de su rostro.

Verdeliss reconocía también en Instagram que Deva era la hija que más se estaba retrasando en nacer, superando ya las 36 semanas y 2 días de gestación de sus gemelas.

Verdeliss se ha mostrado encantada con el resultado de su impactante cambio de imagen, con el que se ha despedido de su color de pelo natural para dar paso a una larga y saneada melena de color rubio ceniza, eso sí unos 9 centímetros más corta. Un cambio de imagen de lo más arriesgada que ha pillado totalmente desprevenidos a sus seguidores.

Recientemente, Verdeliss también mostró a sus seguidores pequeñas reformas decorativas que había realizado en el salón de su casa y también presumió de sus siete hijos y su marido con unas imágenes familiares en varios lugares emblemáticos de San Sebastián.