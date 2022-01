Ortega Cano se niega a recibir las cajas que le envía Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ya ha abierto los trece contenedores en los que han permanecido todos estos años las pertenencias más personales de su madre, Rocío Jurado, desde su fallecimiento. Y al hacerlo se ha encontrado con cosas que eran propiedad de José Ortega Cano, como una carpeta, capotes y un álbum de fotos e incluso retratos de los hijos de ambos, Gloria Camila y José Fernando.





Rocío Carrasco, al encontrar los retratos de José Fernando y Gloria Camila. Foto: Telecinco

Ortega Cano ha rechazado las cajas que le ha enviado Rocío Carrasco con sus pertenencias por dos veces, la segunda vez le han dicho a Rocío que si las quiere entregar las cosas que se ponga en contacto con los abogados.



Por sus hechos les conoceréis pic.twitter.com/SD7KUAs5wl — Señor del antifaz???????? (@MenervaPiquero) January 17, 2022

Gloria Camila admite que las cosas que ha mandado a la casa de Ortega Cano han llegado, pero no las han recogido. pic.twitter.com/612thzUF4m — Señor del antifaz???????? (@MenervaPiquero) January 17, 2022

Según ha anunciado Sálvame, Rocío Carrasco ha decidido este mismo lunesmetidas en unas cajas a la casa del extorero para que las tuvieran sus dueños, pero se ha topado con laAl mensajero le ha recibido Aniceto, el cuñado de Ortega Cano, que al ver que la remitente era Rocío Carrasco ha ido a consultar con el extorero para aceptarlas o no, y el murciano le ha transmitido que no las quería. La hija mayor de Rocío Jurado ha pensado que podría tratarse de un malentendido o que Ortega Cano hubiera pensado que era una broma y ha telefoneado a Aniceto, que le ha repetido la misma respuesta:La propiaque ha estrenado Sálvame, en donde se ve a Rocío Carrasco abriendo los contenedores y viendo los retratos de sus hermanos, ha confirmado que el mensajero había llegado con las cajas. "Las cosas han ido a casa de mi padre, yo ya no vivo ahí, han llegado las cajas a la puerta pero no se han recibido".