Tamara Gorro se queda sin ropa a 11 grados bajo cero en Laponia

Lo que iba a ser un entrañable viaje familiar a Laponia por ahora no puede ir peor para Tamara Gorro. La influencer, que ha viajado a la región finlandesa con su marido, el exfutbolista Ezequiel Garay, y sus dos hijos, en busca de Papá Noel, hasta el momento sólo ha encontrado disgustos.



"Cuando os cuente lo que pasó no os lo creéis", anunciaba en una de las muchas stories que ha subido a Instagram en las últimas horas. A once grados bajo cero, al aterrizar en Laponia el jueves se encontraron con que sus maletas no habían llegado al aeropuerto, salvo una en la que llevaba un dron y el material para crear contenido para las redes.



"Y para colmo mientras yo estaba como loca solucionando el tema de las maletas, que encima mi inglés no es perfecto, llevaba en el carrito un bolsito con una carpeta con la documentación y se han llevado el carro", añadía Gorro, que se vio, junto a su familia, sólo con la ropa que llevaban puesta y sin DNI, pasaportes ni ninguna documentación. "Qué locura".



Horas después, la ex Miss Segovia mostraba cierto alivio al conseguir localizar las maletas, que estaban en Helsinki, y la carpeta con la documentación, que se la habían guardado en el aeropuerto. "Pero no tenemos nada y mañana llegan las primeras excursiones. Ahora dormiremos con lo que llevamos puesto. Esto es de coña", explicaba.



Ya en la mañana del viernes continuaban las desgracias. La influencer salía de su alojamiento para realizar una foto con un café en la mano y la bebida se le cayó y terminó en sus botas, las únicas que tiene todavía.



Ezequiel Garay, su marido, parecía preguntarse qué estaban haciendo en Laponia. "¿Qué puedes ver aquí en las excursiones si es de noche?", afirmaba el exfutbolista. Y es que para este viernes la previsión en Laponia era que amaneciera a las 11.38 y anocheciera a las 12.34. Menos de una hora de luz en todo el día.

El dron se atasca en un árbol

La lista de desgracias no iba a acabar todavía. El único equipaje que tenían con ellos era el dron y Tamara Gorro ha decidido en la mañana de este viernes utilizarlo para grabar unos planos de los iglús y la nieve. Error.a varios metros de altura.La exparticipante de Mujeres y Hombres y Viceversa, armada con una escoba, no ha conseguido alcanzarlo. Después ha aparecido con una silla y la escoba, pero ni subida en ella (en la silla) ha podido rescatarlo, mientras los turistas se reían y las cómicas escenas quedaban registradas en stories de Instagram. Finalmente con la ayuda de dos personasAhí parece que se ha enderezado el viaje, porque después, todavía con la misma ropa, la familia ha disfrutado de una ey al regreso al alojamiento