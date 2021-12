Carmen Lomana, escandalizada con la decisión de Dabiz Muñoz

Carmen Lomana es una mujer que siempre ha vivido rodeada de lujo, se le ve y además lo reconoce. Por el lujo le descubrió el gran público y desde entonces no ha cambiado su nivel de vida, aunque alguna vez se rumoreara que rozaba la quiebra. Famosa es su frase, de la que no se arrepiente sino que la ha reafirmado en varias ocasiones, de que "lo peor es la pobreza en los ricos, porque los pobres ya están acostumbrados".



Pues bien, la empresaria, de 73 años, andaba por Telemadrid (no le faltan propuestas televisivas), en el programa Juntos, y salió el tema de la subida de precio del menú degustación de DiverXO, el restaurante estrella de Dabiz Muñoz en Madrid, que en 2022 se incrementará de 250 a 365 euros. Aunque Lomana está acostumbrada a visitar los mejores restaurantes, no pudo (o no quiso) reprimir un "¡Qué barbaridad! ¿Tú por comer te gastarías tanto?".





Y ella misma respondió a su propia pregunta. "Hay gente para todo, a mí personalmenteaseguró tajante la leonesa, que no compraba el argumento del recientemente nombrado mejor chef del mundo de que la subida obedece a la intención de mantener las condiciones laborales de sus empleados. "Algo tiene que decir, no es justificación eso".Con Lomana estaba de acuerdoque incluso iba más allá y se agarraba a rumores para criticar al joven cocinero. "Es su restaurante, puede poner el precio que le dé la gana y no tiene por qué dar explicaciones, pero esta se la podía haber ahorrado, porque hace muchos años que se va oyendo a trabajadores que han estado con él yY no es el único chef del que se dice eso. Si nos hubiese dicho cuál va a ser el incremento salarial de sus empleados...".