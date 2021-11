Ana Milán estalla contra Vox: "Sois unos indeseables"

Ana Milán es uno de esos personajes públicos con una forma de expresarse contundente, que no se casa con nadie, que dice que lo piensa y que es adorada por sus seguidores. La actriz (y periodista) no ha podido contenerse al ver el desafortunadísimo tuit que la cuenta oficial de Vox en Vicálvaro (Madrid) publicó tras la muerte el sábado de la escritora madrileña Almudena Grandes y que decía: "Con odio has vivido y con odio has muerto".





Sois unos indeseables. Unos ignorantes incapaces de rendir respeto a alguien que deja un legado valioso para el mundo. Sois lacra, insulto fácil y cáncer. https://t.co/tLdJSvpj5K — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) November 28, 2021

La ultraderecha pide que se retire el cartel y se cancele el concierto de Zahara por ofender a la virgen (no especifican a cuál), los todofóbicos criticando el cartel de Almodóvar porque les ofende. Sin duda la psiquiatría es la carrera del futuro.

Más cultura y menos ofensa. — ANA MILÁN (@_ANAMILAN_) August 11, 2021

Milán ha enlazado ese tuit (que Vox Vicálvaro terminó borrando ante la avalancha de críticas) y ha escrito unas palabras muy directas al partido de Santiago Abascal:Un texto que ha sido muy aplaudido por sus seguidores en un tuit que sumaYa lo hizo, por ejemplo, cuando intentaron cancelar un concierto de Zahara en Toledo porque supuestamente el cartel ofendía a la virgen.