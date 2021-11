Julia Otero ha perdido el sentido del tacto tras superar el cáncer

Julia Otero anunció hace ya unas semanas que ha superado el cáncer que le ha tenido alejada de la radio desde que se lo diagnosticaron en el mes de febrero. Con motivo del premio de Comunicación que le ha concedido la Generalitat de Catalunya, la periodista ha confirmado en Catalunya Radio que ya no tiene "ni una sola célula cancerígena", pero que como secuela ha perdido uno de los cinco sentidos.



"Tengo una neuropatía periférica en las manos y en los pies, que hace que prácticamente no tenga sensibilidad. En vez de cinco sentidos, me quedan cuatro en estos momentos. Es decir, id con cuidado conmigo porque no tengo tacto", bromea la comunicadora lucense, que celebra su curación, pero que no lanza las campanas al vuelo. "Soy muy prudente, pero a estas alturas no tengo ni una sola célula cancerígena. Pero todos sabemos que el cáncer es una espada de Damocles que dura cinco años como mínimo",



Otero confía en poder retomar su vida anterior, incluyendo su vuelta a la radio, en breve. "Todo es muy reciente, todo está muy tierno, pero me encuentro con ganas, con fuerza. Espero que antes de Navidad pueda sacar la cabeza y que a partir de enero ya pueda volver a mi vida normal", mantiene.



Mientras tanto, ha querido subir una foto a Instagram del momento en el que recibía la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19. "No hay dos sin tres. La Generalitat llamó y allí que me fui de buena mañana. Pedí permiso a la enfermera para la foto y fue encantadora", ha escrito.