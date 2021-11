Diez canciones de Freddie Mercury para recordarle en el 30º aniversario de su fallecimiento

Se cumplen treinta años del fallecimiento de Freddie Mercury, uno de los cantantes y músicos más talentosos y carismáticos de la música contemporánea del siglo XX y cuya personalidad sigue proyectándose más allá de su muerte en 1991.

Tanto con Queen como con sus proyectos en solitario, Mercury dio vida a casi 200 canciones , muchas de ellas auténticos himnos para muchos amante del rocky de la música en general.

También se sometió a numerosas entrevistas, por lo que dejó muchas frases que revelaban mucho tanto de Freddie Mercury como de Farrok Bulsara.

En su memoria va aquí una propuesta con diez temas a modo de homenaje. En un caso como este elaborar una lista con las mejores es muy arriesgado por lo que tiene de subjetivo, pero estas están seguro entre las preferidas de la mayoría. Les acompañan diez de sus frases.



1. 'Killer queen', de 1974

"Me visto para matar, pero con buen gusto"

2. 'Bohemian rhapsody', de 1975

"Somos un grupo caro, rompemos muchas reglas. Es inaudito combinar ópera con un tema rock"

3. 'Love of my life', de 1975

"Puedes tenerlo todo en el el mundo y seguir siendo em hombre más solitario, y ese es el tipo más alamargo de soledad. e´éxito me ha traído la idolatría del mundo, pero me ha impedido tener la única cosa que todos necesitamos: una relación amorosa duradera"

4. 'Some body to love', de 1976

"Soy romántico, pero pongo una barrera a mi alrededor y es difícil para la gente entrar y conocer mi yo real"

5. 'We are the Champions', de 1977

"Pensé que seríamos grandes, y lo fuimos"

6.' Don't stop me now', de 1978

"Es un día hermoso, el sol brilla, me siento bien y nadie me va a parar ahora"

7. 'Crazy little thing called love', de 1979

"El amor es una ruleta rusa para mí"

8. 'Under pressure', de 1981

"A los otros no les suelen gustar mis entrevistas y francamente, a mí no me importan mucho las de ellos"

9. 'Barcelona', de 1987

"Cuando escuche a Montserrat Caballé, me enamoré de ella"

10. 'Show must go on', de 1991

"¿Quién quiere vivir para siempre?"