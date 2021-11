El espectacular cambio de look de Sofía Suescun que revoluciona Instagram

Sofía Suescun lleva un tiempo desaparecida de la televisión, su segunda casa desde que ganara Gran Hermano 16 en el año 2015 y Supervivientes en 2018. Pero sigue muy activa en las redes sociales, en las que ejerce de influencer, su profesión actual toda vez que está vetada en Mediaset, al parecer por no haber querido firmar por la agencia de representación de las grandes figuras de Telecinco.



Precisamente sus últimas fotos en Instagram han causado un enorme revuelo entre sus más de un millón de seguidores (1.200.000) al aparecer sin su característica larga melena, que en las imágenes ha perdido la mitad de su largura, además de mostrarse con el pelo totalmente teñido de rosa. "No me matéis. Tenía ganas de un cambio", aseguraba la navarra, añadiendo después un mensaje más enigmático. "Nada es lo que parece. ¿O sí?".





El antes y el después de la sesión de Sofía Suescun.

Y no, nada es lo que parecía, porque la media melena corta y rosa no era más que un look para una sesión de fotos. "Tranquilidad... es una peluca. Perdón por los que os habéis hecho ilusiones pero mi melena XXL para siempre", zanjaba la hija de Maite Galdeano, que siempre ha defendido su larga cabellera.