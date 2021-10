Ibai Llanos anima a los jóvenes a no abandonar estudios y trabajos por ser 'streamer'

Horas después de que se filtrara lo que cobran los principales streamers del mundo, Ibai Llanos (que se encuentra en el top 20 mundial con unas cifras que rondarían los 120.000 euros al mes) quiso lanzar un mensaje a sus seguidores que ha sido muy aplaudido en las redes. El bilbaíno, con una progresión meteórica en Twitch, es consciente de que es el ejemplo a seguir por muchos de sus fans, que aspiran a ganarse la vida como él, pero ha querido pararles los pies. "Nunca os dejéis nublar por las cifras que ganamos nosotros, porque eso no es real. AuronPlay hay uno y no habrá otro nunca más. Cuando veáis lo que gana una persona no digáis 'me tenía que haber dedicado a ser streamer'. Que no, que no, que no, que no hagas eso. Lo más importante es lo que quieras hacer con tu vida y tus estudios y tu trabajo. 'Es que este sistema es una mierda'. Bueno, pero es el que hay. Tienes que ir a la ESO, a Bachiller y después decidir qué haces con tu vida. Y eso es lo más importante que tienes que hacer siempre. Sé que es una mierda, que igual no hay ninguna carrera que te motive, pero es lo que nos ha tocado: elegir algo que nos guste y adaptarnos a ello".





Llanos insistió a los jóvenes en quey en que no lo tomen como una prioridad dejando de lado su formación o sus trabajos. "Si tú después tienes aficiones como pintar, cantar, hacer ballet o hacer streaming en Twitch, hazlo sin dudarlo. Pero yo, si quiero ser streamer en Twitch, lo que voy a hacer es estudiar o trabajar durante las mañanas o en el horario que tenga y en mi tiempo libre ponerme a streamear, que es lo que a mí me gusta y el sueño que quiero cumplir. Me pongo a streamear tranquilamente mientras sigo con mi vida aparte, y veo cómo me va. "Hostia, tengo 3 viewers, vaya puta mierda, estoy desmotivado", Desmotivado no, tienes 3 viewers, plantéatelo, tómatelo como estar streameando de risas con tus colegas,Tras defender la cultura del esfuerzo, el vizcaíno resaltaba la dificultad que entraña llegar a vivir de los vídeos en directo. "Esto no es real, esta mansión en que vivimos no es real, el dinero que ganamos AuronPlay y yo, y disculpadme si me pongo en el ejemplo, no es para nada real.Si Twitch es tu trabajo, porque ya empiezas a tener una remuneración suficiente como para pagar el alquiler o pagar a tu hijo los pañales a lo mejor te puedes plantear algo. Yo soy un tío que streamea en Twitch y no sé por qué me va de puta madre y empiezo a ganar 2.000 pavos en Twitch. Aun así seguiría currando, porque, y los estudios, si puedo, los termino".Para ilustrarlo, ponía el ejemplo del streamer asturiano Tanizen (TortillaLand). "Es un tío que tiene mil subs, o 2.000, o 3.000; que le he visto yo con 5.000 mil o 6.000 viewers, ¡y por las mañanas es mecánico! Y es un pavo que está en un nivel... ojo al nivel al que está. Se ha hecho una reducción de jornada, se ha adaptado, pero sigue yendo a currar. Yo de verdad veo mucha obsesión con querer ser streamer porqueDe verdad".