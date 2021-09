Mercedes Milá se abre la cabeza al caerse de la bicicleta

La periodista y presentadora Mercedes Milá ha sufrido un percance mientras hacía ciclismo, deporte al que es muy aficionada y acabó con una profunda brecha en la cabeza que requirió puntos de sutura.

Como ella misma relataba en las redes sociales, estaba haciendo un desplazamiento rutinario cuando cometió "el error", según reconocía en sus stories de Instagram, de quitarse el casco a los pocos metros de llegar a su destino. Pero fue en esa pequeña distancia cuando un imprevisto la hizo caer de la bicicleta, provocándose una brecha en la parte posterior de la cabeza. Y aunque no era muy grande, la herida sí era profunda, por lo que requirió puntos.

La afamada periodista de Esplugas de Llobregat, de 70 años de edad y gran amante de los deportes y de salir a disfrutar de la naturaleza, se sometió a la intervención consciente y con su curiosidad habitual, preguntando e interactuando con el cirujano. "Esto nos va a traer suerte seguro para el estreno de #MiláVsMilá. No tengo ninguna duda", decía la presentadora sobre el estreno de su nuevo programa, un espacio de conversaciones con grandes personalidades a las que ya entrevistó hace décadas, que se estrena miércoles 13 de octubre a las 22:00 en #0, de Movistar+.



EL ERROR DE QUITARSE EL CASCO

"Estoy bien pero ayer tuve un pequeño incidente, vamos a decirlo así, con la bici y me hice un buen tajo en la cabeza, pero el médico me cosió", comenzó relatando a través de sus stories Mercedes Milá a sus seguidores. "Hicimos los vídeos pensando que sería importante ponerlo aquí", continuó compartiendo además varios vídeos mientras el médico le cosía y con la herida en primerísimo plano, algo no recomendable para aquellas personas que son aprensivas.

El motivo por el que Mercedes Milá quiso compartir este desafortunado accidente es porque "quiero que sepáis que cometí un error: quitarme el casco justo unos pasos antes de llegar a donde iba. La puerta de esa casa se abrió, salió un perro lobo enloquecido y se tiró contra mi bici, me tiró al suelo y me di con la cabeza en una piedra", detalló. "No hay que quitarse nunca el casco hasta que llegues a casa. Por suerte fue poco y tuve la suerte de que mi amigo Alberto Gil, que está en Menorca, me atendió, me cosió y aquí estoy", sentenció.