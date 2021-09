La influencer Verdeliss, sumida en críticas por acudir a su gimnasio en moto y embarazada de 19 semanas

La pamplonesa Verdeliss se ha enfrentado de nuevo a una oleada de críticas, -algo con lo que tiene que lidiar casi a diario- por haber compartido un vídeo en el que aparece montando en moto estando embarazada de 19 semanas.



El trayecto lo ha hecho desde su domicilio en Mutilva para ir hasta el centro de Pamplona, evitando así el concurrido tráfico y evitando tener que meter su furgoneta familiar en parking.



"Mi gimnasio está en el centro de Pamplona y venir aquí con la furgoneta es un suicidio para circular y acceder con ella dentro del parking. Por eso, he venido en moto porque es mucho más manejable", ha empezado diciendo, unas palabras que incluso ha expresado antes de que le llovieran las críticas.



Muchos usuarios que han querido mostrar su opinión respecto a que usara este medio de transporte, se han centrado sobre todo en el peligro que supone ir en moto, dando a entender que pone en riesgo tanto su vida como la de su bebé.





Respeto a las normas de circulación

No obstante, la joven de 36 añosasí que tan solo ha sido criticada por el hecho de montar en moto, aunque lo haya hecho de manera responsable y prudente.ha comenzado pidiendo la futura mamá de ocho hijos, que se ha visto obligada a explicar los motivos por los que ha decidido ir en moto aún sabiendo que supone un riesgo estando embarazada."Cuando compremos el coche pequeño me apañaré con él", ha dejado claro la influencer, que ha asegurado que "no hay ninguna prohibición en tanto a conducir una moto durante el embarazo". Si bien es cierto que "lo recomendable es no montar", queda bajo la responsabilidad de cada mujer el hacerlo o no.