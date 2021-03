Muere en un accidente de moto el cantante Álex Casademunt, exconcursante de Operación Triunfo

El cantante Alex Casademunt, de 39 años y ex concursante de la primera edición de Operación Triunfo, ha muerto este martes tras sufrir un accidente de moto en Mataró, Barcelona, según ha confirmado su agencia de representación.



A través de una publicación en la cuenta de Twitter de Telegenia, la agencia ha confirmado el fallecimiento del cantante. "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Alex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz", ha escrito.





Esta madrugada me desperté para atender cómo muchas noches a mi hija pequeña y, he leído una noticia que me ha helado el corazón. Alex es un tío espectacular, de los que jamás pierden el humor, no se puede ir tan pronto. No puede ser. No puede ser. No puede ser verdad.